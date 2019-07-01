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Köroğlu Yaylası ozanların türküleriyle şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 bin rakımlı yaylada düzenlenen "2. Geleneksel Köroğlu Yayla Şenlikleri", renkli görüntülere sahne oldu - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç: - "Devletimizin imkanları, hükümetimizin kudreti oldukça, bu 3 bin metre yüksekliğindeki dağda Türk bayrağımız dalgalandıkça, bu ülkenin sırtı yere gelmedikçe buralara hizmete devam edeceğiz"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "2. Geleneksel Köroğlu Yayla Şenlikleri" düzenlendi.

Köroğlu köyündeki 3 bin rakımlı yaylada düzenlenen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte, bölgenin ozanları, sazları eşliğinde çeşitli türküler seslendirdi.

Köylülerin dualar eşliğinde kurban kesmesinin ardından, hayvanlar soğuk suların aktığı ve yemyeşil otlakların bulunduğu yaylaya bırakıldı.

Halk müziği sanatçıları Selami Duman ile İbrahim Güzelses'in de konser verdiği şenlikte, katılımcılar halay çekti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda devletin, hükümetin köylerde büyük yatırımlar gerçekleştirdiğine işaret etti.

Köylerde büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirten Kılıç, "Bu yaylanın köyden direkt çıkan yolu için fizibilite çalışmalarına başladık. Devletimizin imkanları, hükümetimizin kudreti oldukça, bu 3 bin metre yüksekliğindeki dağda Türk bayrağımız dalgalandıkça, bu ülkenin sırtı yere gelmedikçe buralara hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ise ilçenin dört bir yanının adeta cennet olduğunu belirterek, "Böyle güzel toprakları bizlere vatan kılan Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu tür şenliklerde eş, dost, akraba ve köylüler bir araya gelerek atalarınızdan kalan bu topraklara sahip çıkıyorsunuz, hepinize teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun da köyünde düzenlenen şenliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Programa, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul, Kars ve Sarıkamış'tan kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış yayla

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