Korona Alman şirketlerin yurtdışı yatırımlarını da vurdu

Yurtdışındaki tesislerinde gelir kaybı bekleyen şirketler, buralardaki çalışanlarının sayılarını azaltmayı planlıyor.Alman şirketleri arasında düzenlenen bir ankete göre şirketlerin yüzde 56'sı yurtdışındaki tesislerine yönelik yatırımlarını azaltmayı planlıyor. Şirketlerin yüzde 43'ü koronavirüs krizinin yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle yurtdışında istihdam ettiği personel sayısını da azaltmak zorunda kaldı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından Çarşamba günü Berlin'de açıklanan ankete katılan şirketlerin sadece yüzde 10'u yurtdışındaki yatırımlarını artırabilecekleri sinyalini verdi.

DIHK Dış Ticaret Birimi Müdürü Volker Treier, “Şirketlerin yurtdışına yatırım yapma eğilimi yeniden gözle görülür şekilde düştü” dedi.

Gelir kaybı bekleniyor

Anketten çıkan diğer sonuca göre ise kriz nedeniyle Almanya dışında yatırımı olan 10 Alman şirketinden en az sekizi bu tesislerinde gelir kaybı bekliyor.

DIHK verilerine göre Alman firmalarının yurtdışındaki şube ve tesislerinde 2018 yılı itibarıyla 7 milyon 900 bin civarında kişi istihdam ediliyor.