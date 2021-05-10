Korona Almanların tasarruflarını katladı

ING Deutschland ve Barkow Consulting tarafından yapılan bir araştırmaya göre Euro Bölgesi vatandaşlarının birikimleri toplamda şimdiye kadar en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı araştırmadan çıkan başka bir sonuca göre ise Euro Bölgesi'nde en fazla tasarruf edilen ülke açık ara ile Almanya oldu.

Araştırmadan elde edilen sonuca göre, Almanya'daki hanehalkları üst üste sekizinci kez Avrupa'nın tasarruf şampiyonu oldu. Alman tasarruf sahipleri geçen yıl 388,5 milyar euro tasarruf yaparak, 2019'daki tasarruflarını yüzde 45 artırdı. İkinci sıradaki Fransa'da tasarruf sahipleri 260,7 milyar euro, ikinci sıradaki İtalya’da 122,7 milyar euro ve üçüncü sıradaki İspanya’da özel haneler 78,2 milyar euro birikim yaptı.

Yapılan değerlendirmede her Avrupalı'nın geçen yıl ortalama 3 bin 121 euro birikim yaptığı belirtilirken, Almanya'da bu meblağın 4 bin 671 euro olarak tespit edildiği belirtildi. Değerlendirmede Avrupa çapında hanehalkı tasarruflarının bir yıl önceki yıla göre yaklaşık üçte bir artış gösterdiği, söz konusu artışın ise şimdiye dek görülen en yüksek oran olduğu vurgulandı.