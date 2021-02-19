HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korona Almanya’da vergi gelirlerini de vurdu

Korona Almanya’da vergi gelirlerini de vurdu

19.02.2021 12:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Korona Almanya’da vergi gelirlerini de vurdu

Almanya’da koronavirüs salgınına karşı uygulanan önlemler vergi gelirlerini hissedilir derecede olumsuz etkiliyor.

Ancak Maliye Bakanlığı 2021 yılı için umutlu.Almanya'da uygulanan koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle vergi gelirlerinde yaşanan büyük düşüş, geçen ocak ayında daha da arttı. Federal Maliye Bakanlığının aylık raporunda yer alan verilere göre, federal ve eyaletler bazında vergi gelirleri geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 11,1 azalarak 47 milyar euroya düştü.

Geçen aralık ayında kaydedilen düşüş ise, bir önceki senenin aralık ayına oranla yüzde 2 seviyesindeydi. Maliye Bakanlığı raporu 2020 yılının tamamında, ülkedeki toplam vergi gelirlerinin 2019'a göre yüzde 7,3 azaldığını da ortaya koyuyor.

Uzmanlar 2021'den umutlu

Ekonomistlere göre 2020'de, özellikle salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle kaydedilen vergi gelirlerindeki düşüş 2021'de yerini toparlanmaya bırakacak. Ülke ekonomisinin kendini pandeminin kötü etkilerinden kurtaracağını öngören uzmanlar, sene sonunda vergi gelirlerinde, federal ve eyaletler bazında yüzde 5 civarında bir artış bekliyor.

Sanayi toparlanacak

Almanya Maliye Bakanlığına göre koronavirüs salgınının olumsuz etkileri bazı sektörlerde diğerlerine göre daha çabuk aşılacak. İlgili raporda buna dair öngörülerde bulunan Bakanlık, sanayi sektöründe halihazırda yaşanan iyileşmenin devam edeceği, diğer yandan hizmet sektöründe ise korona krizinin etkilerinin bir süre daha süreceği tahmininde bulundu. Raporda bununla ilgili olarak, "konjonktürel gelişimdeki frenler önümüzdeki haftalarda varlığını hissettirmeye devam edecek" denildi.

Bakanlık raporunda, geçen eylül ayından bu yana ilk defa ocak ayında kaydedilen yüzde 1.0 düzeyindeki enflasyona da değinildi. Fiyatlardaki artışın öncelikli olarak katma değer vergisinin yeniden yükseltilmiş olması ile ilgili olduğu belirtilirken, bir diğer etken olarak yükselen enerji fiyatları gösterildi.

Bakanlık önümüzdeki aylarda da enflasyonun yüzde 1.0 civarında seyretmesinin beklendiğini duyurdu.

Reuters / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
46 pilot balina kıyıya vurdu!46 pilot balina kıyıya vurdu!
Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Biden taşın altına elini koyuyor: 4 milyar dolar yardım

Biden taşın altına elini koyuyor: 4 milyar dolar yardım

Endonezya’da 46 pilot balina kıyıya vurdu

46 pilot balina kıyıya vurdu!

Dr. Fauci normale dönüş için tarih verdi: Sene sonu

Dr. Fauci normale dönüş için tarih verdi: Sene sonu

ABD'de karantinada doğan ikizler 9 ay sonra evine döndü

Karantinada doğan ikizler 9 ay sonra evine döndü

Finlandiya’dan mutlusu yok

Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu!

Meksika’da gizli mezarlarda 10 kişiye ait olduğu düşünülen insan uzuvları bulundu

Gizli mezarlarda 10 kişinin insan uzuvları bulundu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.