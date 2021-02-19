Korona Almanya’da vergi gelirlerini de vurdu

Ancak Maliye Bakanlığı 2021 yılı için umutlu.Almanya'da uygulanan koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle vergi gelirlerinde yaşanan büyük düşüş, geçen ocak ayında daha da arttı. Federal Maliye Bakanlığının aylık raporunda yer alan verilere göre, federal ve eyaletler bazında vergi gelirleri geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 11,1 azalarak 47 milyar euroya düştü.

Geçen aralık ayında kaydedilen düşüş ise, bir önceki senenin aralık ayına oranla yüzde 2 seviyesindeydi. Maliye Bakanlığı raporu 2020 yılının tamamında, ülkedeki toplam vergi gelirlerinin 2019'a göre yüzde 7,3 azaldığını da ortaya koyuyor.

Uzmanlar 2021'den umutlu

Ekonomistlere göre 2020'de, özellikle salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle kaydedilen vergi gelirlerindeki düşüş 2021'de yerini toparlanmaya bırakacak. Ülke ekonomisinin kendini pandeminin kötü etkilerinden kurtaracağını öngören uzmanlar, sene sonunda vergi gelirlerinde, federal ve eyaletler bazında yüzde 5 civarında bir artış bekliyor.

Sanayi toparlanacak

Almanya Maliye Bakanlığına göre koronavirüs salgınının olumsuz etkileri bazı sektörlerde diğerlerine göre daha çabuk aşılacak. İlgili raporda buna dair öngörülerde bulunan Bakanlık, sanayi sektöründe halihazırda yaşanan iyileşmenin devam edeceği, diğer yandan hizmet sektöründe ise korona krizinin etkilerinin bir süre daha süreceği tahmininde bulundu. Raporda bununla ilgili olarak, "konjonktürel gelişimdeki frenler önümüzdeki haftalarda varlığını hissettirmeye devam edecek" denildi.