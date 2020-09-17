Korona aşılarında aslan payı varlıklı ülkelerin

Oxfam ve diğer yardım kuruluşları aşının ücretsiz dağıtılmasını istiyor.İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam tarafından hazırlanan bir rapora göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünü oluşturan birkaç varlıklı ülke, muhtemel korona aşılarının yarısından fazlasını satın aldı.

ABD'de yayınlanan raporda, şu anda potansiyel olarak en umut verici beş aşı adayının üreticileri ile ön satış sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi. Oxfam'ın tahminine göre, söz konusu beş şirketin toplam aşı üretim kapasitesi 5,9 milyar dozu bulacak.

Raporda, aşıların insanlara iki kez uygulanacağından yola çıkılarak, yaklaşık üç milyar insanın ilk aşamada bunlardan istifade edeceği öngörüsünde bulunuldu.

Rapora göre Astrazeneca, Gamaley/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac firmaları 5,3 milyar doz aşının tedariki için sözleşme imzaladı. Bunların 2,7 milyarı, ABD, AB, Avustralya, İngiltere ve İsviçre gibi gelişmiş ülkeler tarafından satın alındı. Kalan 2,6 milyar doz, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Çin tarafından rezerve edildi.