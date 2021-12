Korona aşılarının testinde kullanılıyordu! At nalı yengeçleri tehlikede: Kanları 500 milyar dolar

Aşı ve birçok ilacın testi için kanları kullanılan at nalı yengeçlerinin nüfusları azalmaya başladı. Uzmanlar, 450 milyon yıllık yaşayan bir fosil olan at nalı yengeçlerinin yok olma eşiğine geldiğini belirtiyor.

'Yaşayan fosil' olarak bilinen 450 milyon yıllık yengeç, limulus amebosit lizatı (LAL) adı verilen bir maddenin doğal kaynağını sağlıyor. Söz konusu kan, ilaç ve tıp şirketleri tarafından aşıların ve çok çeşitli tıbbi cihaz ve ürünlerin endotoksin kontaminasyonu içermemesini sağlamak için kullanılıyor. Endotoksinler ateşe, anafilaktik şoka ve hıyarcıklı veba gibi hastalıklara neden olabilir.

KORONAVİRÜS AŞILARININ TESTİNDE KULLANILDI

Bu hayvanlar, aynı zamanda şu anda piyasada bulunan corona virüs aşılarının test edilmesinde hayati bir araç oldu. Bilim insanları, Limulus polyphemus (LAL) adlı bağışıklık hücreleri içeren mavi kanı almak için at yengeçlerinin kanlarını boşaltıyor ve okyanuslara geri gönderiyor. Ancak, yapılan son çalışmalar yengeçlerin çoğunun okyanusa geri bırakıldıklarında öldüğünü gösterdi.

HER YIL YÜZBİNLERCE YENGEÇ YAKALANIYOR

Sentetik LAL üreten bir bilim insanI olan Kevin Williams, Washington Post'a verdiği demeçte, "Şu anda olduğu gibi, ilaçların endotoksin testi için tüm tedarik zinciri, savunmasız veya neredeyse soyu tükenmiş bir deniz canlısının hasadına dayanıyor" dedi. Her yıl yüz binlerce at nalı yengecinin sütlü kanları için yakalandığı tahmin ediliyor.

ABD’de ise at nalı yengeci popülasyonu şu anda tehlikede olmasa de, son veriler kanları için toplanan yengeçlerin yüzde 30'a kadarının okyanusa döndüklerinde öldüğünü gösteriyor.

LİTRESİ 15 BİN DOLAR

Diğer taraftan, Atlantik Deniz Balıkçılık Komisyonu a 2019'da ABD laboratuvarlarının 640 bin at nalı yengecinden kan çıkardığını bildirdi. Amerikalı teknoloji ve medya haberleri ağı The Verge'e göre, at nalı yengeci kanı 500 milyar dolarlık bir endüstri haline geldi. Buna göre, hayvanların kanı litre başına 15 bin dolar getiriyor. Hala eski uygulamaya bağlı kalan bir Güney Carolina laboratuvarı olan Charles River’ın piyasa değerinin ise bu nedenle yaklaşık 13 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

KORUNMASIZ TÜR

At nalı yengeçleri ayrıca yiyecek ve yem olarak kullanılmak üzere aşırı bir şekilde avlanıyor ve bu durum habitat kaybına yol açıyor. Bir vahşi yaşam biyoloğu olan Larry Niles, at nalı yengeçlerinin korunan bir tür olmadığını ama kanları için 500 milyar dolarlık bir endüstri olduğunu dile getiriyor.