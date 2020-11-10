Korona aşısı -70 derecede taşınacak

Sağlık Bakanı Spahn AB için başlangıçta 200 milyon doz aşı temin edileceğini, Almanya'nın da 100 milyon doz aşıyı güvence altına alacağını kaydetti. Hristiyan Demokrat politikacı, hem ABD hem de AB'deki onay prosedürlerinin hızlandırılacağını, ancak bu durumun aşının güvenliği ve etkisini zayıflatmayacağını vurguladı.

Bu durum da aşının güvenli bir şekilde dağıtılması ile ilgili zorlukları beraberinde getiriyor.

Ancak Alman Biontech ve ABD'li ortağı Pfizer tarafından geliştirilen aşının eksi 70 derecede taşınması ve buzdolabında uzun süre saklanmaması gerekiyor.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun Biontech şirketi ile aşının tedariki konusunda çok kısa sürede bir sözleşme imzalamasını beklediğini söyledi.

Ancak aşıların nakliyesi kolay olmayacak. Zira aşıların eksi 70 derecede taşınması gerekiyor. Buzdolabında da uzun süre saklanamıyor.Almanya'da federal hükümetle lojistik şirketleri koronavirüse karşı geliştirilen ilk potansiyel aşının hızlı ve güvenli şekilde dağıtılabilmesi için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Spahn, Almanya ve Fransa gibi büyük AB ülkelerinin aşı temininde ilk aşamada önceliği kendilerine vermek yerine 27 AB üyesi ülke ile dayanışma amacıyla dağıtımın AB üzerinden adil şekilde diğer ülkelerle birlikte yapılmasına karar verildiğini söyledi. "Tünelin sonunda bir ışık" görüldüğünü ifade eden Bakan, 2021'in ilk çeyreğinde bir aşının "yüksek bir olasılıkla" mevcut olacağını kaydetti.

Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi Biontech ve ABD'li ortağı Pfizer, Pazartesi günü üzerinde çalıştıkları korona aşısı için olumlu sonuçlar elde edildiğini açıkamıştı. Binlerce deneğin katılımıyla yapılan son aşama testlerden elde edilen bu sonuç dünya çapında bugüne dek ilk kez elde edilmiş oldu.

Biontech ve Pfizer, bu yıl 50 milyon, gelecek yıl ise 1 milyar 300 milyon doza kadar aşı üretmeyi planlıyor.

Biontech CEO'su Uğur Şahin, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Aşıyı eksi 70 derecelik bir sıcaklıkta taşıyacağız. Daha sonra aynı derecede merkezi sitelerde saklanacak. Buzdolabında beş gün tutulabilir veya buzdolabı ortamında taşınabilir " dedi.