HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korona aşısı -70 derecede taşınacak

Korona aşısı -70 derecede taşınacak

10.11.2020 19:50 | Son Güncelleme

Alman Biontech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının üretimine yakında başlanacak.

Korona aşısı -70 derecede taşınacak

Ancak aşıların nakliyesi kolay olmayacak. Zira aşıların eksi 70 derecede taşınması gerekiyor. Buzdolabında da uzun süre saklanamıyor.Almanya'da federal hükümetle lojistik şirketleri koronavirüse karşı geliştirilen ilk potansiyel aşının hızlı ve güvenli şekilde dağıtılabilmesi için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun Biontech şirketi ile aşının tedariki konusunda çok kısa sürede bir sözleşme imzalamasını beklediğini söyledi.

AB Komisyonundan bir yetkili ise çarşamba günü sözleşmenin onaylanacağını söyledi.

Ancak Alman Biontech ve ABD'li ortağı Pfizer tarafından geliştirilen aşının eksi 70 derecede taşınması ve buzdolabında uzun süre saklanmaması gerekiyor.

Bu durum da aşının güvenli bir şekilde dağıtılması ile ilgili zorlukları beraberinde getiriyor.

Sağlık Bakanı Spahn AB için başlangıçta 200 milyon doz aşı temin edileceğini, Almanya'nın da 100 milyon doz aşıyı güvence altına alacağını kaydetti. Hristiyan Demokrat politikacı, hem ABD hem de AB'deki onay prosedürlerinin hızlandırılacağını, ancak bu durumun aşının güvenliği ve etkisini zayıflatmayacağını vurguladı.

Spahn, Almanya ve Fransa gibi büyük AB ülkelerinin aşı temininde ilk aşamada önceliği kendilerine vermek yerine 27 AB üyesi ülke ile dayanışma amacıyla dağıtımın AB üzerinden adil şekilde diğer ülkelerle birlikte yapılmasına karar verildiğini söyledi. "Tünelin sonunda bir ışık" görüldüğünü ifade eden Bakan, 2021'in ilk çeyreğinde bir aşının "yüksek bir olasılıkla" mevcut olacağını kaydetti.

Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi Biontech ve ABD'li ortağı Pfizer, Pazartesi günü üzerinde çalıştıkları korona aşısı için olumlu sonuçlar elde edildiğini açıkamıştı. Binlerce deneğin katılımıyla yapılan son aşama testlerden elde edilen bu sonuç dünya çapında bugüne dek ilk kez elde edilmiş oldu.

Biontech ve Pfizer, bu yıl 50 milyon, gelecek yıl ise 1 milyar 300 milyon doza kadar aşı üretmeyi planlıyor.

Biontech CEO'su Uğur Şahin, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Aşıyı eksi 70 derecelik bir sıcaklıkta taşıyacağız. Daha sonra aynı derecede merkezi sitelerde saklanacak. Buzdolabında beş gün tutulabilir veya buzdolabı ortamında taşınabilir " dedi.

İlk üç ay boyunca aşının dağıtımını bu yolla yapacaklarını belirten Şahin, hastanelerle de işbirliğini geliştireceklerini kaydetti. Depolama ile ilgili daha fazla veri toplanması gerektiğini ifade eden Şahin, Aralık ayında bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmayı umduğunu belirterek, “Eğer veriler bize aşıyı buzdolabında beş günden fazla, belki iki haftadan fazla tutabileceğimizi gösterirse, bu her şeyi bir kez daha kolaylaştıracaktır" ifadesini kullandı.

ABD'de koronavirüs verilerinin toplandığı Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Amesh Adalja, "Soğuk zincir sisteminin sağlanması aşının nakliyesinde en zorlayıcı hususlardan biri" dedi. ABD'li uzman, büyük şehirlerdeki hastanelerin bile aşıları bu kadar düşük sıcaklıklarda depolayacak kapasiteye sahip olmadıklarını kaydetti.

Lojistik devleri taşımaya hazır

Alman hükümeti, aşının dağıtımı konusunda Federal Ordu'nun da desteğini istedi. Ordunun özellikle aşının geçici olarak depolanması aşamasında desteğine ihtiyaç duyuluyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü pandeminin başlangıcından bu yana Sağlık Bakanlığına lojistik destek sağladıklarını belirterek, "Şu anda Federal Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon sürecindeyiz" dedi. Ayrıca 6 bin kadar Alman askerinin de pandemiyle mücadelede sağlık çalışanlarını desteklediği kaydedildi.

Ordunun dışında Alman posta idaresi Deutsche Post da pandemi ile mücadelede aktif görev almaya hazır olduğunu duyurdu. Deutsche Post Yönetim Kurulu Başkanı Frank Appel, aşının dağıtımı için hazır olduklarını vurgulayarak, ilaç şirketleri ve hükümetle bu konuda görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Appel, aşıların aşırı düşük derecede nakliyesini de üstlenebileceklerini belirterek, dağıtımın lojistik nedenlerle başarısızlığa uğramasının söz konusu olamayacağını vurguladı. Appel, şirketin hassas ilaç endüstrisinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, ilaçların çeşitli sıcaklıklarda depolanıp, paketlenebileceği dünya çapında 180'den fazla tesisi olduğuna işaret etti.

Aynı şekilde ABD merkezli lojistik şirketleri UPS ve Fedex, aşının güvenli ve sağlıklı şekilde dağıtılması için gerekli koşullara sahip olduklarını duyurdu.

Reuters/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Evine giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak, kurtuldu!Evine giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak, kurtuldu!
Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek... Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı
Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı
Eve girince şoku yaşadı! 147 bin doları ve...
Eve girince şoku yaşadı! 147 bin doları ve...
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüyle ilgili Valilik'ten açıklama
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüyle ilgili Valilik'ten açıklama
Berat Albayrak'ın 'istifa' metnindeki o ifadeye dikkatleri çekti: Bu ne demek?
Berat Albayrak'ın 'istifa' metnindeki o ifadeye dikkatleri çekti: Bu ne demek?
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evine giren hırsızdan ölü taklidi yaparak kurtulabildi!
Evine giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak, kurtuldu!
Çocuğun yüzüne tükürüp markette kendini izlemiş!
Çocuğun yüzüne tükürüp markette kendini izlemiş!
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 1500 metre yüksekte andı
Atatürk'ü 1500 metre yüksekte andı
O kentte sahiller yaz aylarını aratmıyor!
O kentte sahiller yaz aylarını aratmıyor!
İkametgah adresi değişikliği nasıl yapılır? E-devlet girişi ile adres değişikliği bildirimi!
E-devlet girişi ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
Aile hekimi değiştirme ve sorgulama işlemi E Devlet üzerinden nasıl yapılır?
Aile hekimi değiştirme ve sorgulama işlemi E Devlet üzerinden nasıl yapılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.