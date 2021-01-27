Korona aşısı: AB AstraZeneca'dan yanıt bekliyor

AB uzmanları şirket temsilcileri ile bugün bir araya geliyor.Avrupa Birliği ile ilaç firması AstraZeneca arasında aşı teslimatlarının zamanında yapılmaması nedeniyle başlayan tartışma sürüyor. AB Komisyonu'na bağlı uzmanlar bugün İngiltere-İsveç menşeli firmanın temsilcileri ile bir kriz oturumunda bir araya gelecek.

Avrupa Birliği Ağustos ayında AstraZeneca'dan 400 milyon doz aşı sipariş ederek, şirkete geliştirme ve üretim faaliyetleri için 336 milyon euro avans verdiğini açıklamıştı. Şirketin sözleşme uyarınca bu hafta içinde 80 milyon doz aşı teslim etmesi gerekiyordu. Ancak firma lojistik ağında yaşanan sorunlar nedeniyle Mart ayı sonuna kadar sadece 31 milyon aşı teslim edebileceğini açıkladı. Avrupa Birliği ise sunulan gerekçeyi inandırıcı bulmuyor ve şirketi sözleşmeye bağlı kalmamakla suçluyor.

AB Komisyonu yeterli doz aşı bulunmaması ve şimdiye kadar İngiltere ve İsrail'e nazaran daha az insanın aşılanmaması nedeniyle eleştiri altında. Bu sonucun ortaya çıkmasında AB hukukunda izin sürecinin daha yavaş tamamlanmış olması rol oynuyor. AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın ardından AB'de izin verilen üçüncü aşı olması bekleniyor. AB'den yapılan açıklamalara göre şirketin Ekim ayından bu yana stok üretim yapması ve aşıların izin çıkar çıkmaz kullanıma hazır olması gerekiyordu.