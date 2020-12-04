Korona aşısı ile ilgili sorulara cevaplar

Aşı ne zaman tedarik edilebilecek? Zorunlu olacak mı? Yoksa yeni koşullar aşılanmayı zorunlu hale mi getirecek?Aşı Avrupa'da ne zaman tedarik edilebilecek? Alman Biontech ve ABD'li ilaç devi Pfizer'in ürettiği aşı koronavirüs salgını başladıktan sadece 11 ay sonra İngiltere'de onaylandı. Avrupa Birliği (AB)‘nin diğer üyelerinin ise daha sabırlı olması gerekcek zira Avrupa İlaç Ajansı (EMA) en geç 29 Aralık'a kadar Biontech ve Pfizer'in aşısına onay konusundaki kararını verecek. EMA, ABD'li Moderna'nın aşısı ile ilgili onay kararını ise 12 Ocak'ta verecek. Şirketler onay sürecine paralel olarak milyonlarca doz aşı ürettiği için Avrupa Birliği içindeki ülkelere nüfuslarına yetecek kadar dağıtılabilecek. Ancak bütün bu aceleye rağmen aşılar sadece güvenli ve etkiliyse onaylanacak. Bu, Çin'in Sinovac'ı ve AstraZeneca'nın aşısı da dahil bütün aşılar için geçerli. Önce kim aşılanacak? AB farklı üreticilerle yaptığı anlaşmalarla milyonlarca doz aşıyı garanti altına alsa da ilk aylarda yeterli miktarda aşı olmayacak. Özellikle aşının etkililiği için iki doz yapılması gerektiği düşünülünce, gereken miktar oldukça yüksek.

Yayımladıkları ortak bir bildiride Alman Etik Konseyi, Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina ve Robert Koch Enstitüsü bünyesindeki Aşı Komisyonu (Stiko)aşılamada önceliğin yaşa ve hastalık geçmişine bağlı olarak risk altında bulunanlara verilmesini önerdi. Buna ek olarak sağlık çalışanları gibi enfeksiyon riskine maruz kalanlar ve sosyal olarak önemli görevler icra eden polis, kurtarma görevlileri ve öğretmen ile eğitmenlerin de aşılamada önceliği olacağı belirtiliyor. Hızlı bir şekilde nasıl aşılama yapılacak? Bu grupları aşılamak büyük bir zorluk olacak. Almanya'nın birçok eyaletinde zamana karşı yarışarak kurulan aşı merkezlerinde eğer yeterli miktarda aşı olursa gelecek haftalarda en fazla sayıda kişi aşılanmaya çalışılacak. Ancak aşılama aylar sürebilir. Her gün 100 bin kişi aşılansa dahi 15 milyon kişiyi aşılamak 150 gün sürer. Bütün bu insanlara bir de ikinci doz aşının yapılması gerekiyor. Aşılama faaliyeti ilerleyen aylarda aşı merkezlerinden doktor muayenehanelerinde yapılacak şekilde genişletilse de Almanya'da aşılamanın 2021 sonuna kadar bitirilmesi öngörülmüyor.