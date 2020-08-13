Korona aşısı ne zaman gelecek? Korona aşısı fiyatı ne kadar? İşte koronavirüs aşısı fiyatı!

Tüm dünyanın gözü koronavirüs salgını ile mücadele edebilecek Covid-19 aşısı üretimine çevrildi. Birbiri ardına gelen korona aşısı haberleri insanlarda merak uyandırıyor. Son olarak Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı adayının Arjantin ve Meksika’da üretileceği haberi geldi. Açıklama Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez tarafından yapıldı. Buna göre Oxford Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Kovid-19 aşısı Arjantin ve Meksika’da üretilecek. Aşı adayının 3. test aşamasında olduğu belirtildi. Aynı zamanda koronavirüs aşı fiyatı da araştırılıyor. Peki, koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar olacak?

Korona aşısı fiyatı ne kadar?

İnsanlar geliştirilecek olan herhangi bir korona aşısı fiyatı ne kadar olacak sorusuna da yanıt arıyor. Fernandez, Arjantin ve Meksika’da üretilecek olan Covid-19 aşısının fiyatı ile ilgili de bilgi verdi. Açıklamasında korona aşı fiyatı konusunda da yer veren Fernandez, korona aşısı fiyatı ile ilgili olarak her bir doz için 3 dolar ile 4 dolar arası bir fiyat olabileceğini söyledi. Covid aşısı fiyatı diğer ülkelerin geliştireceği aşılara ya da alınacak kararlara göre farklılık gösterebilir. Covid aşı fiyatı yanı sıra Fernandez, aşı geliştiricilerin Meksika merkezli Carlos Slim Vakfı ile yaptığı anlaşma sayesinde Latin Amerika bölgesinin koronavirüs aşısına çok daha erken ulaşacağını belirtti.