Korona aşısı olanlar için ayrıcalık mümkün mü?

Ancak bu konuyla ilgili tartışmalar sürüyor.Koronavirüs aşılarının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte aşı olanların seyahat kısıtlamalarından muaf olmak gibi bazı ayrıcalıklı haklara sahip olup olmayacağı tartışmaları da başladı. Almanya'da hükümet ve Etik Konseyi buna karşı çıksa da bazı ülkelerde aşı olanlar için ayrıcalıklar yürürlüğe girmeye başladı.

Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka'da hükümet geçen hafta iş seyahatlerini kolaylaştırmak için dijital korona aşı kartı çalışmalarını başlattı. Koronavirüs aşısı olanların ülkede konserler ve spor etkinliklerine katılabilmesi de gündemde. Danimarka hükümeti, gerekli durumlarda ibraz edilebilmesi amacıyla akıllı telefonlarda bulundurulabilecek dijital bir kimlik oluşturulmasını planlıyor. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Morten Bødskov, "Bunu ikinci bir pasaport gibi bir araç olarak düşünmek gerekiyor" dedi. Ancak korona pasaportunun en erken dört ay sonra hayata geçirilebileceği tahmin ediliyor.

Danimarka'nın komşu ülkesi İsveç de 1 Haziran'a kadar aşı kartı için dijital altyapıyı tamamlamayı hedefliyor ancak İsveç bu konuda Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyon içinde çalışmayı planlıyor.