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Korona aşısı üzerinde çalışan bilim insanı ölü bulundu

21.12.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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Korona aşısı üzerinde çalışan bilim insanı ölü bulundu

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının son hızla devam ettiği Rusya, aşı üzerinde çalışan bir bilim insanının ölümü gündem oldu. Evinin camından düşen ve bıçak yarası alan 45 yaşındaki bilim insanının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya’da koronavirüse karşı aşı çalışmalarına katılan ve büyük ilerleme sağlayan 45 yaşındaki Alexander Kagansky dün gece 14’üncü kattaki apartman dairesinden düşerek can verdi.

Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets’te yer alan haberde Kagansky’nin vücudunda bıçaklanma izlerinin bulunduğu belirtildi. St. Petersburg’da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel polis Kagansky’nin düşmeden önce evde bir kişiyle boğuştuğunu söyledi.

45 yaşındaki bir adamın olağan şüpheli olduğunu açıklayan yetkililer, 13 yıl İskoçya’da çalışmalarını sürdüren ve 2017’den beri Rusya’daki Far Eastern Federal Üniversitesi’ndeki Genom ve Canlandırıcı Tıp Merkezi’nde direktör olarak çalışan Kagansky’nin ölmeden önce koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

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