Korona aşısına ilk tescil Rusya'dan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüse karşı dünya genelindeki ilk aşının bugün Rusya'da tescil edildiğini duyurdu.

Putin televizyondan canlı olarak yayınlanan ve Rus bakanlarla düzenlediği video konferansta, aşının kalıcı bağışıklık sağladığını ve kızına da aşı yapıldığını söyledi.

Putin, Moskova'da bulunan Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşı ile ilgili olarak "Gayet etkili olduğunu biliyorum, güçlü bir bağışıklık sağlıyor ve tekrar ediyorum gerekli tüm kontrollerden geçti" diye konuştu.

Putin Rusya'nın kısa sürede aşının seri üretimine başlamasını umduğunu belirtti.

Yeni koronavirüsün (SARS-COV-2) yol açtığı pandemiyi durdurmak için dünya genelinde 100'den fazla aşı geliştirme çalışması yürütülüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bunlardan en az dördü son aşama olarak kabul edilen ve potansiyel aşının insanlar üzerinde denendiği 3. fazda bulunuyor.

Reuters, AFP/BW,EC

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