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Korona bağışıklığı 8 ay sürebilir!

25.12.2020 15:01 | Son Güncelleme:
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Korona bağışıklığı 8 ay sürebilir!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerin virüse karşı kazandıkları bağışıklığın 8 ay sürebileceği saptandı.

Avustralyalı bilim adamlarının Kovid-19 geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığına ilişkin yürüttükleri araştırma, "Science Immunology" dergisinde yayımlandı.

Monash Üniversitesi, The Alfred Hastanesi ve The Burnet Enstitüsünün birlikte yürüttüğü çalışmada Kovid-19 teşhisi konulan 25 hastadan ve virüse yakalanmayan 36 kişiden alınan kan örnekleri incelendi.

Kovid-19 hastalarının kan örneklerinde, semptomlar görülmeye başlandıktan 20 gün sonra, antikorların etkisini yitirdiği gözlemlendi. Araştırmada antikorlar gitse de hafıza B hücrelerinin kalmaya devam ettiği, bu hücrelerin Kovid-19'a karşı 8 ay bağışıklık sağladığı ifade edildi.

Monash Üniversitesinden immünolog Menno Van Zelm, aşının yarattığı bağışıklığın ne kadar süreceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirterek, yürüttükleri araştırmanın, aşının uzun vadede koruma sağlayacağına dair büyük bir umut verdiğini dile getirdi.

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