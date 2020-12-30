Korona bir onlara ulaşamadı: 900 yıllık karantina

Carthusians (Şartrö Tarikatı) olarak da bilinen Chartreuse rahipleri, Batı Fransa Alplerinde yüzyıllardır izole bir yaşam sürüyor. Günlerini yalnız geçiren rahipler çoğunlukla dua ediyor, kendi yetiştirdikleri çitflik hayvanları ve bahçeleriyle ilgileniyor.

Birkaç istisna dışında keşişlerin birbirlerinin yaşadıkları alanlara girmesi de yasak. Ayrıca nadiren etkileşime giriliyor.

Grande Chartreuse Manastırı rahipleri, belki de söz konusu dış dünya ile bütün bağlarını koparmış yaşam tarzı sayesinde yüzyıllardır yaşanan savaşlardan, sürgünlerden ya da salgınlardan sağ çıkabilmiş.

Tarikatları için de Orta Çağ dönemindeki sloganlarına uygun bir yaşam benimsenmeli; Stat crux dum volvitur orbis (Dünya dönerken haç sabittir).

Yani 2020'de bir buçuk milyonun üzerinde cana mal olan Covid-19 salgını dünyayı adeta durdururken, Carthusian yaşam tarzı ise değişmeden devam etmiş.

DIŞ DÜNYAYLA TEK BAĞLANTILARI: LİKÖR

Fakat rahipler her ne kadar tefekkür için dış dünyayla bağlarını koparmış olsa da onları oldukça tanınır yapan dünyevi bir ürün, keşişlerin yüzyıllar önce geliştirdiği bir likör olan Chartreuse.