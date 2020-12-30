Korona bir onlara ulaşamadı: 900 yıllık karantina

Carthusians (Şartrö Tarikatı) olarak da bilinen Chartreuse rahipleri, Batı Fransa Alplerinde yüzyıllardır izole bir yaşam sürüyor. Günlerini yalnız geçiren rahipler çoğunlukla dua ediyor, kendi yetiştirdikleri çitflik hayvanları ve bahçeleriyle ilgileniyor.
Birkaç istisna dışında keşişlerin birbirlerinin yaşadıkları alanlara girmesi de yasak. Ayrıca nadiren etkileşime giriliyor.
Grande Chartreuse Manastırı rahipleri, belki de söz konusu dış dünya ile bütün bağlarını koparmış yaşam tarzı sayesinde yüzyıllardır yaşanan savaşlardan, sürgünlerden ya da salgınlardan sağ çıkabilmiş.
Tarikatları için de Orta Çağ dönemindeki sloganlarına uygun bir yaşam benimsenmeli; Stat crux dum volvitur orbis (Dünya dönerken haç sabittir).
Yani 2020'de bir buçuk milyonun üzerinde cana mal olan Covid-19 salgını dünyayı adeta durdururken, Carthusian yaşam tarzı ise değişmeden devam etmiş.
Fakat rahipler her ne kadar tefekkür için dış dünyayla bağlarını koparmış olsa da onları oldukça tanınır yapan dünyevi bir ürün, keşişlerin yüzyıllar önce geliştirdiği bir likör olan Chartreuse.
Katolik rahipler, Covid-19 salgını sırasında da tarifini sadece kendilerinin bildiği Chartreuse likörünü üretmeyi sürdürdü.
"1084'te inziva arayan yedi adam güneydoğu Fransa'nın Chartreuse Dağları'na sığındı" ya da Fransız yazar Stendhal'ın dediği gibi "Alplerin zümrüdü"ne.
Efsaneye göre yüzyıllar sonra 1605'te, tarikatın Paris yakınlarındaki manastırına, yaklaşık 130 bitki ve bu bitkilerle hazırlanmış şifalı tonik yapımı için simyacının "Uzun Yaşam İksiri" adlı eski el yazması verildi.
Rahipler söz konusu iksiri 1764 yılına kadar yavaş yavaş geliştirdi ve yalnız bir keşiş olan Frère Charles da manastır yakınındaki kasaba ve köylere katırla satışa başladı.
1840'a gelindiğinde ise rahipler, artık likör adını alan 'iksir'in, daha hafif yüzde 55 alkollü versiyonu olan 'Green Chartreuse' ve daha tatlı olan yüzde 40 alkollü versiyonu 'Yellow Chartreuse'yü formüle ettiler.
Likör başlarda, hazımsızlık, boğaz ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar için tıbbi olarak satılırken, zamanla popüler kokteyl içkilerinden biri haline geldi. Öyle ki her yıl yaklaşık 1 buçuk milyon şişe Chartreuse marka likör satıldığı belirtiliyor.