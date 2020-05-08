Korona da engelleyemedi: Mecliste arbede çıktı

Koronavirüsü salgını ile modern insanın hayatına giren sosyal mesafe kuralları Hong Kong meclisinde yaşanan arbede ile tekrar gündeme geldi.

Tartışmalı bölge olarak da bilinen Hong Kong’ta Çin’in hakimiyetini isteyen siyasetçiler ile bağımsızlık yanlısı olan vekiller arasında başlayan tartışma kısa bir süre sonra arbedeye döndü.

Çin yanlısı bir vekilin oturumu yönetmek istemesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede arbedeye döndü.

Çok sayıda vekil yumruk yumruğa kavgaya tutuşurken, Pekin yanlısı bir vekil yaka paça dışarı çıkarıldı. Bazı vekiller yaralandı.

Dışarı çıkarılan siyasetçi, oturumu yönetmek için girişimde bulundu. Starry Lee isimli siyasetçi, “Benim bu toplantıyı yönetme hakkımda var” dedikten sonra meclis salonunda tartışma başladı.

