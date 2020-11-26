HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korona daha hızlı yayılmak için insan davranışlarını manipüle edebilir

Korona daha hızlı yayılmak için insan davranışlarını manipüle edebilir

26.11.2020 10:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Korona daha hızlı yayılmak için insan davranışlarını manipüle edebilir

ABD'li bilim insanları yeni tip koronavirüsün, insanların beynindeki davranış ve duygusal düzenlemeden sorumlu olan bölgeyi etkileyerek, onların davranışlarını virüsün yayılmasını hızlandıracak şekilde manipüle edebileceğini öne sürdü. New York State Universitesi'nden araştırmacılar, bu şekilde Covid-19 ile enfekte olan kişilerin daha sosyal bir hale gelerek, toplumdaki virüs bulaştırma katsayısını (r değeri) artırdığını öne sürdü.

Bilim insanları, koronavirüsün insan beyninde sosyal davranış ve duygusal düzenlemeden sorumlu olan ön singulat korteks (ACC) bölgesini etkileyebileceğini açıkladı.

"İNSANLARI SOSYALLEŞTİRİYOR"

Medical Hypotheses adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, virüsün ACC’deki saldırısıyla, insanların fiziki mesafe kurallarına ve karantina kısıtlarına uymak yerine başkalarıyla buluşma ve yakın temas kurmak için sosyal davranışlara yönlenebileeği öne sürüldü.

"ASEMPTOMATİK YAYILMANIN SEBEPLERİNDEN"

Ayrıca, bu tür davranışların genellikle semptomların ortaya çıkmadan önceki virüsün kuluçka döneminde görüldüğü belirtildi.

Bu nedenle, araştırmacılar asemptomatik yayılmanın tüm vakaların yüzde 70’ini oluşturmasının bu durumun bir göstergesini iddia etti.

HORMON SEVİYELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Çalışmanın yazarlarından Doktor Frank Ryan, corona virüsün insan davranışlarında değişikliğe neden olmak için hormon seviyelerine müdahale edebileceğini bildirdi.

Ryan, “Daha önce çeşitli virüslerin sinir sistemini etkileyerek canlıları daha sosyal olmaya iten davranışsal değişikliklere neden olduğu kanıtlandı. Yeni tip corona virüsün de hormOn seviyelerini düzenleyerek, toplumdaki bulaşma katsayısını artıracak davranış değişikliklere neden olabileceğini düşünüyoruz. Endokrin sisteminde meydana gelen herhangi bir değişiklik, davranışların farklaşmasına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Trump: Seçim hileli ama kazanacağızTrump: Seçim hileli ama kazanacağız
81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Trump: Seçim hileli ama kazanacağız

Trump: Seçim hileli ama kazanacağız

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Biden'den kritik açıklama: Savaştayız!

Biden: Birbirimizle değil virüsle savaştayız

Fransa Senatosu’ndan skandal karar

Fransa Senatosu’ndan skandal karar

Brezilya’da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 37 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da feci kaza: 37 kişi hayatını kaybetti

Putin'in 35 yaş küçük sevgilisi Alina'nın kazancı dudak uçuklattı

Putin'in 35 yaş küçük sevgilisi Alina'nın kazancı dudak uçuklattı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.