HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Korona değil güneş eve hapsetti! Organlarını tek tek kaybediyor

Korona değil güneş eve hapsetti! Organlarını tek tek kaybediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

Güneşe maruz kaldıkça vücudu mutasyon geçirerek kanser hücreleri hızla yayılan 45 yaşındaki Sibel Oflas, uzuvlarını tek tek kaybediyor. Son olarak sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek olan Oflas, hızla vücudunu ele geçiren kanserin organlarında katlanılmaz bir acı oluşturduğunu söyledi.

Oflas, “Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor. Bu kaçıncı organım ve daha ne kadar kesileceği belli değil. Bu kadar tıp ilerledi deniliyor ama neden bu tıp bende hiç ilerlememiş, neden beni görmüyor” diyerek gözyaşı döktü.

Antalya’da yaşayan 45 yaşındaki Sibel Oflas 8 yaşından beri ’epidermodisplazya verrüsiformis’ adı verilen deri hastalığıyla mücadele ediyor. Nadir görülen hastalık sonrası yaşı ilerledikçe Oflas’ın yaraları güneş ışığının etkisiyle kansere dönüştü. Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kadının 2 yıl önce kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı. Son olarak sağ eline yayılan kanser hücreleri ilk etapta 2 parmağını, ardından tüm kolunu sardı. Acılara dayanamayan Oflas, gittiği hastanede elinin kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde kanserin iç organları da tehdit edilebileceği bilgisini aldı. Acilen ameliyat masasına yatırılan Oflas’ın eli, bilek bölümünden kesilerek ampute edildi. Ardından kanserin yüz ve vücudunun diğer bölgelerinde yayılmasına engel olunamayınca kemoterapi kararı alındı. Yaklaşık 1 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gören Oflas’ın 1-2 ay kadar yüzündeki hücreler yok olsa da, daha sonrasında tekrar yayılmaya başladı.

SAĞ KOLU OMUZDAN KESİLECEK!

Son olarak kanser hücrelerinin sol kolunu sarmasıyla acı çekmeye başlayan Oflas, korona virüs salgını yüzünden hastanede tedavi göremedi. Kolunun videosunu doktoruna gösteren Oflas için kolunun omuz bölümünden kesilmesi gerektiği söylendi. Acısını dindirmek için teklifi kabul eden Oflas, salgının bitiminde gerçekleşecek ameliyat için gün saymaya başladı.

'ACIM DİNSİN DİYE SÜREKLİ ORGANLARIM KESİLİYOR'

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Oflas, bütün kolunu kanser tümörlerinin sardığını ve çok acı çektiğini söyledi. Hastalığın hızının oldukça hızlandığını aktaran Oflas, “Bu kolum da tedavi amaçlı kesilmeyecek. Sadece benim arılarım dinsin diye. Kaç aydır morfinle, ağrı kesicilerle durmaya çalışıyorum. Bu nasıl bir şey? Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor. Bu kaçıncı organım ve daha ne kadar kesileceği belli değil. Bu kadar tıp ilerledi deniliyor ama neden bu tıp bende hiç ilerlememiş, neden beni görmüyor. Dünya Sağlık Örgütü beni neden görmüyor, sesimi duymuyorlar. Ne yapmam lazım artık bilmiyorum. Önceleri protez hayalleri kuruyordum ama artık bir hayalim bile yok. Sadece acı çekmeden, vücudumda sürekli kanser oluşmadan yaşamak istiyorum” diye konuştu.

'ZAMANIM AZALDI, SONA DOĞRU GİDİYORUM'

“Bu yaralarla yaşamıyorum” diyen Oflas, doktorların kendisine tedavisi için yapılacak bir şey kalmadığını söylediğini ve bu yüzden de çok üzgün olduğunu dile getirdi. Oflas, “Doktorlar da çaresiz artık. Yapılacak her şeyi yaptıklarını, bu türde kullanılan bütün ilaçları kullandıklarını söylediler. Ama hiçbiri bir işe yaramadı. Hastalık çok agresif. 1 yıl kadar kemoterapi gördüm sadece yüzümdeki yaralar 1-2 ay iyileşmişti, şimdi tekrar çıktılar. Fransa’ya araştırılması üzerine tahliller gönderilmişti. 10 ay kadar bekledik sonucu ama orası da bulamadı hastalıklı geni. 2020 yılındayız ve benim için yapılacak bir şey nasıl olmaz. Ben hala umut etmek istiyorum, ‘bir yerlerde mutlaka vardır’ diyorum. Genetik hastalığımın tedavisi yok ama bu kanserin, benim çektiğim bu acıların bitmesi, benim yaşam kalitemi yükseltmek için yapılacak bir şeyler mutlaka vardır diyorum. Lütfen benim sesimi artık birileri duysun. Benim zamanım azaldı, sona doğru gidiyorum. Tek başına benim elimden bir şey gelmiyor. Yeşil kartlı bir hastayım. Bunun bir çaresi varsa özel kurumlar, nerede varsa lütfen devletimiz beni göndersin oralara. Aylardır artık yürüyemiyorum da. Araştıracak durumum kalmadı, sadece internetten araştırıyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ ERİTİYOR!

Güneş olunca mutasyona uğrayan hücreleri yüzünden şu anda yürüyemez hale geldiğini de belirten Oflas, “Güneş olunca çıkamıyordum. Bendeki DNA’lar mutasyona uğruyor ve kansere dönüşüyor. Şimdi de yürüyemem eklendi üstüne zaten. Kaç yıldan bu yana evdeyim. İnsanlar evde sıkılıyor şimdi çıkamıyoruz ama ben sıkılmıyorum. Kendime uğraşacak bir şeyler buluyorum. Bizim gibi insanları umarım anlayabiliyorlardır artık” dedi.

Oflas, havanın kapalı olduğu durumlarda ya da ev içerisinde kullanabilmek için şu anda bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirtti. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Koronavirüsü yenen doktor hastaneden böyle uğurlandıKoronavirüsü yenen doktor hastaneden böyle uğurlandı
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2011'deki kanlı saldırının şüphelisi yakalandı

2011'deki kanlı saldırının şüphelisi yakalandı

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

Yürek yakan paylaşım! 'Altı mezar üstü...'

Yürek yakan paylaşım! 'Altı mezar üstü...'

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattı

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattı

Koronavirüsü yenen doktor hastaneden motosiklet konvoyuyla böyle uğurlandı

Koronavirüsü yenen doktor hastaneden böyle uğurlandı

Ramazanda ağız kokusuyla baş etmek için ne yapmalıyız?

Ramazanda ağız kokusuyla baş etmek için ne yapmalıyız?

Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı! Burhan Amca'dan iyi haber geldi

Burhan Amca'dan iyi haber geldi!

Boyun ve sırt ağrısı neden olur? Hareketsiz yaşama dikkat!

Boyun ve sırt ağrısı neden olur? Hareketsiz yaşama dikkat!

Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, neden olur tedavisi var mı?

Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.