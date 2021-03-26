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Korona deneyi: 200 kişi Yunanistan'a tatile gönderilecek

26.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs kısıtlamalarının ne ölçüde gevşetilebileceği, bu yapıldığında da nasıl bir senaryoyla karşı karşıya kalacağını görmek isteyen Hollanda hükümeti parti deneyinden sonra bir de tatil deneyi hazırlığında.

Korona deneyi: 200 kişi Yunanistan'a tatile gönderilecek

Hollanda merkezli bir seyahat acentesi olan Sunweb, koronavirüs döneminde turizmi açmanın sonuçları konusunda bir ön izleme olması açısından, 18-70 yaş arası 187 kişiyi 8 günlük tatil için Yunanistan'a götürecek. Hükümet destekli bu sosyal deneye en az 25 bin kişi başvurdu.

Başvuranlar arasından seçileceklerin, Rodos adasında kişi başı 472 dolara tekabül eden tatil masrafları karşılanacak ama bazı kurallar var. Tatilciler seyahat öncesi ve sonrasında koronavirüs testi olacak, kaldıkları otel bölgesinden dışarı çıkamayacak, otelin yüzme havuzu ve restoranlarını kullanacak ve plaja gidemeyecek.

Yunanistan'dayken koronavirüs kapan olursa karantinaya girecek, bunun tüm masrafları da tur şirketi tarafından karşılanacak. Tatilciler, Hollanda'ya döndüklerinde de 10 gün karantinaya girecek.

Deney için başvuranlardan 51 yaşındaki Corina Gouderjaan, RTL kanalına verdiği demeçte, neden bu kararı verdiğini anlattı: "Koronavirüs kaptım ve çok ağır geçirdim. İşimi kaybettim. Sırada ne var? Bir otelde boş boş vakit geçirmeyi ve bu çalkantılı yıl sonrası belimi doğrultmayı dört gözle bekliyorum."

Hollanda hükümeti mevcut durumda en azından mayıs ortasına kadar yurtdışı seyahatlerinden kaçınılması uyarısı yapıyor.

Ülkede pandeminin başından beri 1 milyon 246 bin 366 vaka ve 16 bin 536 ölüm kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Yunanistan

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