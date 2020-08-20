Korona doğal kaynak tüketimini üç hafta geriye attı

Araştırmacılara göre, bu sene doğal kaynakların tüketildiği ve insanların gelecek nesillerin kaynaklarından tüketmeye başladığı tarih 22 Ağustos olacak.Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü’nün de aralarında bulunduğu pek çok çevre ve iklim örgütlenmesinin hesaplamalarına göre, koronavirüs pandemisi yenilenebilir küresel kaynakların tüketimini bu yıl üç hafta geciktirdi.

Geçen yıl 29 Temmuz olan Dünya Limit Aşımı Günü bu yıl 22 Ağustos olarak hesaplandı. 22 Ağustos Cumartesi gününden itibaren insanlar içinde bulunduğumuz yıla ait yenilebilir bütün kaynakları tüketmiş olacak ve payına düşenin üzerine geçerek gelecek yılın kaynaklarından tüketmeye başlayacak.

İnsanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin, dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün Dünya Limit Aşım Günü olarak kabul ediliyor.

2019’da Limit Aşımı Günü 29 Temmuz’du

Araştırmacılar, yenilenebilir kaynakların tüketildiği günün geçen yıl 29 Temmuz olduğunu hatırlatarak, bu yıl bu tarihin üç hafta geciktiğini ve böylesi bir iyileşmenin yıllardan beri ilk kez görüldüğünü vurguladı.