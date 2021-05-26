Korona döneminde çocuk istismarı daha da arttı

En büyük artış internette yaşandı.Koronavirüsün hakim olduğu 2020 yılında çocuklara yönelik cinsel şiddet ve sömürü vakalarında geçmiş yıllara göre önemli artış kaydedildiği bildirildi.

Alman hükümetinin çocuklara yönelik istismarla mücadele sorumlusu Johannes-Wilhelm Rörig ve Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, düzenledikleri basın toplantısında istismar vakalarında son rakamları açıkladı.

Buna göre internette çocuklara yönelik cinsel şiddet fotoğraf ve görüntülerinin üretilerek yayınlandığı "çocuk pornografisi" vakalarında 2020'de yüzde 53'lük artış kaydedildi. Bu alanda yapılan suç duyurularının sayısı ise 12 bin 262'den geçen yıl 18 bin 761'e yükseldi.

İstatistiklere göre istismar mağduru çocukların sayısında da yaklaşık bin kişilik artış oldu. 14 yaşın altındaki 16 bin 921 çocuk istismara uğradı. BKA Başkanı Mönch, rakamların sadece polise yansıyan vakaları yansıttığına işaret ederek gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Mönch, istismar vakalarındaki artışla pandemi arasında doğrudan bir bağlantı kurulamadığını ancak kapanma dönemindeki kısıtlamaların faillere avantaj sağlamış ve mağdurların yardım istemesini zorlaştırmış olabileceğini belirtti.