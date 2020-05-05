Korona döneminde kadına şiddet başvuruları arttı

Başvuruda bulunan kadınların yüzde 60'ı fiziksel ve psikolojik şiddetten şikayetçi oldu."Kadın Cinayetlerini Durduracağız" Platformunun Nisan ayı raporu, koronavirüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kadına yönelik şiddetin artmasına yol açtığını ortaya koydu. Raporda Nisan ayında Platform'a ait başvuru hatlarını arayanların sayısının yüzde 55,4, anne, kardeş, arkadaş, komşu gibi şiddete tanıklık eden üçüncü kişilerin yaptığı başvuruların sayısının da yüzde 60 oranında arttığı belirtildi. 28 ilden başvuruların değerlendirildiği rapora göre en çok başvuru fiziksel şiddet nedeniyle gelirken dijital şiddet kaynaklı başvuruların sayısının da arttığına dikkat çekildi. Fiziksel ve psikolojik şiddet Nisan ayında Platform'a başvuran kadınların yüzde 41’i fiziksel, yüzde 18’i psikolojik, yüzde 12’si de ekonomik şiddet şikayetini ya da ekonomik destek taleplerini dile getirdi. Kadınların yüzde 11’i dijital şiddet, yüzde 4’ü cinsel şiddet, yüzde 4’ü kadın cinayeti davasına destek talebi ve yüzde 10’u ise şiddet dışı nedenlerle başvuruda bulundu.

Başvurularda İstanbul yüzde 29 ile başı çekerken yüzde 10 ile ikinci sırada gelen Ankara'yı yüzde 7 ile İzmir, yüzde 6 ile Mersin izledi. Raporda iletişimin daha çok sosyal medyadan sürdüğü koronalı günlerde dijital şiddetin özellikle genç kadınlara yöneldiğine dikkat çekilerek Nisan ayında sosyal medya aracılığıyla dijital şiddet nedeniyle başvuran kadınların sayısında artış olduğu bildirildi. Koronavirüs nedeniyle hukuki süreçler erteleniyor Şiddete maruz kalan ya da boşanmak isteyen kadınların koronavirüs salgınından dolayı resmi kurumlara başvurma, dava açma gibi haklarını kullanmayı ertelediklerine de raporda dikkat çekildi. "Kadın Cinayetlerini Durduracağız" Platformundan yapılan açıklamada "kadına yönelik şiddet nedeniyle başlatılacak hukuki süreçleri kolaylaştırmanın devletin görevi olduğuna" işaret edilerek "Bize başvuran kadınlar 155, 183 gibi acil hatlara ulaşamadıklarını, şikayetlerini ve ihbarlarını nereye yapacaklarını bilemediklerini belirtiyor. Korona günlerinde kadına yönelik şiddetin ihbar edilebileceği ayrı bir destek hattı oluşturulmalı, 7/24 ulaşılabilir olmalı ve hem bu hat hem de online başvurulabilen KADES uygulaması yaygınlaştırılmalıdır" çağrısında bulunuldu.