HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korona ekibi denetimde

Korona ekibi denetimde

23.12.2020 09:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 tedbirleri kapsamında Tekirdağ’ın Muratlı Kaymakamlığı’nca oluşturulan Korona virüs Denetim Ekibi, alan taraması yaptı.Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Muratlı İlçe Denetim Ekibi tarafından kapsamlı uygulama gerçekleştirildi.Denetimlerde, kontrollü hayatla birlikte en önemli tedbirler olan maske, sosyal mesafe ve temizliğe vurgu yapıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Tekirdağ’ın Muratlı Kaymakamlığı’nca oluşturulan Korona virüs Denetim Ekibi, alan taraması yaptı.
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Muratlı İlçe Denetim Ekibi tarafından kapsamlı uygulama gerçekleştirildi.
Denetimlerde, kontrollü hayatla birlikte en önemli tedbirler olan maske, sosyal mesafe ve temizliğe vurgu yapıldı. Bu kapsamda Muratlı’nın ticari taksi ve minibüsleri denetlendi.
Önceden belirlenen güzergahtaki mekanlar ve işletmeler de gezilerek; işletmecilerden tedbirli olmaları istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Harekete geçiliyor! Hepsi yıkılacakHarekete geçiliyor! Hepsi yıkılacak
Beş adımda abonelik feshi Beş adımda abonelik feshi
1/

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan final! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan final! Sosyal medyayı salladı

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Vaka, hasta ve ölüm sayısı artabilir

Günler kala flaş uyarı: Ölümler artabilir

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Doğu Karadeniz'de kış uykusuna yatmayan ayı tedirginliği

Vatandaşları tedirgin eden olay! Boş evlere dadandılar, uzmanlar uyardı

Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüsten hayatını kaybetti! Prof. Dr. Orhan Kural kimdir?

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (23 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Uzungöl'de harekete geçiliyor! Yıkımlar başlıyor

Harekete geçiliyor! Hepsi yıkılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.