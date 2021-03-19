HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korona en çok hangi saatte bulaşıyor?

Korona en çok hangi saatte bulaşıyor?

19.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yapılan araştırmaya göre, Covid-19 testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra ilk saatlerde daha doğru sonuç verdiği ve kişilerin bu saatlerde daha fazla Covid-19 salgıladıkları açıklandı. Araştırmaya göre, Covid-19 testinin en doğru sonuç verdiği ve kişilerin en fazla Covid-19 salgıladıkları saat 14:00 olarak belirtildi.

Korona en çok hangi saatte bulaşıyor?

ABD, Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Candace McNaughton ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmada, kişilerin öğleden sonra saatlerinde daha fazla korona virüs salgılayabilecekleri açıklandı.

Guardian’ın haberinde bununla birlikte, henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş yeni araştırmalarda, Covid-19 testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra yapıldığında yanlış sonuç verme olasılığının daha düşük olabileceği öne sürüldü.

30 BİN KİŞİNİN TESTİ İNCELENDİ

Geçtiğimiz yıl Mart ve Haziran ayları arasında ABD’nin Nashville bölgesinde gerçekleştirilen 30 bin PCR tabanlı testin sonuçları incelenerek yapılan araştırmada, 24 saat içerisinde test sonucunun pozitif çıkması için en doğru saat 14:00 olarak tespit edildi.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, bağışıklık hücrelerimizin koronavirüs ile nasıl etkileşimde bulunduğundaki günlük "sirkadiyen" (24 saatlik) dalgalanmalar nedeniyle, öğleden sonra ilk saatlerde virüs bulaşma miktarının artabileceğini belirtti.

DAHA ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR DA GÖSTERMİŞTİ

Daha önce de yapılan influenza gibi diğer virüslerle ilgili çalışmalar da, bir bireyin semptomlarının ve virüsün diğer kişilere bulaşmasının 24 saatlik süre boyunca değişebileceğini göstermişti.

Araştırmaya katılmayan ancak açıklamada bulunan Imperial College London'da virolog Dr.Rachel Edgar, 24 saatlik bir gün boyunca fizyolojimizdeki örneğin burun salgılarımız gibi diğer değişikliklerin de, burun ve boğaz sürüntülerinde toplanan virüs miktarını etkileyebileceğini söyledi.

‘EN DOĞRU TESTİ YAPTIRMAK İSTESEYDİM ÖĞLEDEN SONRA YAPTIRIRDIM’

Araştırmayı daha da geliştirmek için kişilere Covid-19 bulaştırarak ardından viral yüklerinin günün farklı saatlerinde değişip değişmediğinin izlenmesi gerektiğini söyleyen araştırmanın başındaki Candace McNaughton, “Mümkün olan en doğru Covid-19 testini yaptırmak isteseydim, öğleden sonra erken saatlerde yaptırırdım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
İranlı kadın siyasetçi cumhurbaşkanlığına aday oluyor!İranlı kadın siyasetçi cumhurbaşkanlığına aday oluyor!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Prenses Diana'nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı!

Mektupları satıldı! 'Patron' diye bahsetmiş

İranlı kadın siyasetçi cumhurbaşkanlığına aday oluyor!

İranlı kadın siyasetçi cumhurbaşkanlığına aday oluyor!

Kovid-19 sürecinde Berlinliler 9 ayda 9 ton kilo aldı

Pandemi sürecinde bir şehrin tamamı 9 ayda 9 ton kilo aldı!

KKTC’de Sinovac araştırması: Aşı olanların 99.6’sında antikor oranı yüksek çıktı

'Aşı olanların 99.6’sında antikor oranı yüksek çıktı'

Vahşet: Hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldılar!

Vahşet: Hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldılar!

Gök cismi Oumuamua, Plüton benzeri bir gezegene ait olabilir

'Gök cismi Oumuamua ve Plüton ilişkili' iddiası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.