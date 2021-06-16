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Korona geçirenler ne zaman aşı olacak? (Covid-19) Korona geçirenler aşı olmalı mı, olabiliyor mu?

16.06.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz seneden bu yana etkisini sürdüren koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Yaş sırası ve önceliğe göre aşılama sürerken, pek çok sektör için aşı randevuları da açıldı. Peki daha önce korona geçirenler ne zaman aşı olacak? (Covid-19) Korona geçirenler aşı olmalı mı, olabiliyor mu? İşte yanıtı...

Korona geçirenler ne zaman aşı olacak? (Covid-19) Korona geçirenler aşı olmalı mı, olabiliyor mu?

2020'den bu yana dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Uygulama kapsamında yaş sırası ve önceliğe göre aşılamada oldukça yol katedildi. Pek çok sektör ve yaş grubu için aşı randevuları da açıldı. Peki daha önce korona geçirenler ne zaman aşı olacak?

KORONA GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Son olarak SGK kayıtlı vatandaşlara ve memurlara aşı randevuları açılmıştı. Önceki günlerde 40'lı yaşlara başlandığı da Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Covid-19 geçirmiş olan kişilerde koruyuculuk bir müddet daha sürdüğü için aşı uygulaması biraz daha geç yapılmakta. Daha önce koronavirüs geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup olduklarından dolayı hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; Covid-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulaması yapılabilecektir.

35 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanlığı günlük uygulanan doz miktarını günü gününe açıklamayı sürdüyor. Son olarak 40 yaş ve üzeri aşılamaya başlanmıştı. Ayrıca yeme-içme sektöründe çalışanlar, kargo firmalarında görev yapanlar, berber-kuaförler ve avukatlara da aşı randevusu alabilecekleri söylendi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, ''Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz.'' şeklinde konuştu. Bu nedenle yakın süreçte sıranın 35'li yaşlara da gelmesi bekleniyor.


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