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Korona geçirenlere iyi haber: 6 ay bulaşmıyor!

25.12.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Korona geçirenlere iyi haber: 6 ay bulaşmıyor!

ABD’de New England Journal of Medicine tarafından yayımlanan çalışmaya göre koronavirüse karşı antikor üreten kişilerin en az altı ay koronavirüs olma ihtimallerinin çok düşük olduğu açıklandı. Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversite Hastanelerinde 12 bin 500'den fazla sağlık çalışanıyla yapılan çalışmada, bin 265 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklanırken sonraki altı ay içerisinde sadece ikisinin tekrar koronavirüs olduğu belirtildi.

ABD’de yapılan araştırmaya göre koronavirüs geçirip antikor üretenlerin altı aydan fazla bir süre tekrar koronavirüse yakalanma ihtimallerinin çok düşük olduğunu açıklandı.

BİN 265 KİŞİDEN SADECE İKİSİNDE GÖRÜLDÜ

New England Journal of Medicine tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversite Hastanelerinde 12 bin 500'den fazla sağlık çalışanı incelendi. Koronavirüs geçirdikleri tespit edilen bin 265 kişi 6 boyunca incelenirken kişilerden sadece ikisinin tekrar koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

KİŞİLERDE SEMPTOMA RASTLANMADI

Testleri pozitif çıkan iki kişinin de semptom göstermediği bildirilirken bu durum aşılar için de umut verici bir bilgi oldu. Aşılarla vücutlarına antikor alan kişilerin en az altı ay boyunca koronavirüse yakalanmayacaklarını sonucunu çıkaran bilim insanları, aşıların öneminin tekrar altını çizdi.

Geçtiğimiz gün ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki (NIH) bilim insanları, lama, deve ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların Covid-19 tedavisinde ve virüsü önlemede kullanılabileceğini keşfetmişti.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan ‘NIH-CoVnb-112’ antikorunun insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat güçlü olduklarını, bu kapsamda koronavirüs tedavisinde ve hastalığı önlemede etkili olabileceğini ifade etmişti.

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