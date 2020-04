Korona günleri artan şiddete acil önlem gerektiriyor

Feminist aktivist Feride Eralp, kadınların acil yardım hatlarını evde erkekler yokken kullanabildiklerini söylüyor. DW Türkçe'ye konuşan Eralp, "Şimdi şiddet failleriyle aynı eve sürekli kapatılmış halde bu aramaları yapmaları zorlaştığı gibi, 155 ve 183 gibi hatlara her an ulaşılamadığını duyuyoruz. Bunun önemli bir sebebi yalnızca kadına yönelik şiddetle ilgilenen tek bir hat bile olmaması. Her birinin birçok farklı görevi varken kadınlara sıra gelmiyor. Hemen ya ALO 183 böyle bir hatta dönüştürülmeli ya da acil bir hat oluşturulmalı, çünkü çoğu kadının ikinci kere arama şansı olmuyor" diyor.

Gülsüm Kav'a göre ise son dönemde kadın örgütlerine yapılan başvuruların içeriği, şu anda Türkiye'de kadınların nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

"Evden çıkamıyorum, ne yapacağım?"

Kav, "Kadınlar evden de çıkamıyorum ne yapacağım zorluğuyla bize başvuruyor. Ya da başvuru yapamaz halde oluyor. Şiddet failleriyle şiddet uygulayan tarafla aynı mekanda bulunduğu için bazen telefon etmenin bile zorlaştığı durumlar yaşıyoruz" diye konuşuyor.