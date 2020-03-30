Korona günlerinde aşk

Koronavirüs onların her gün buluşmasına engel olamadı. Tabii aradaki mesafeyi koruyarak... Inga Danimarka'da yaşıyor. Karsten ise Almanya'da. Almanya-Danimarka sınırı yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde neredeyse tamamen kapalı. Ancak bu durum sevgileri durdurmaya yetmemiş.

85 yaşındaki Inga Rasmussen ile 89 yaşındaki Karsten Tüchsen Hansen her gün sohbet etmek için sınırda buluşuyor. Getirdikleri yemekleri yiyip, kahve içiyorlar. Bazen de bisküvi paylaşıp yörenin ünlü içkisi Geele Köm içiyorlar.

Karsten "Sevgiye" diye kadeh kaldırıyor. Sevgilerini normalde sarılarak ve öpücüklerle birbirilerine gösteren çift şimdi araya mesafe koymak zorunda. Kırmızı beyaz bariyerin iki tarafında getirdikleri sandalyelerde oturuyor ve bunu Aventoft'ta sınır kapandığından beri her gün yapıyorlar.

Aşk sınır tanımıyor

Karsten Almanya'nın kuzeyinde Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Süderlügum'de ve Inga da Danimarka'nın Gallehus kentinde yaşıyor. Karsten elektrikli bisikletiyle Inga da arabasıyla öğleden sonraki buluşmaya geliyor.