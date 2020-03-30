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Korona günlerinde aşk

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2020 13:06 | Son Güncelleme

Inga Danimarka’da yaşıyor ve Karsten ise Almanya’da.

Korona günlerinde aşk

Koronavirüs onların her gün buluşmasına engel olamadı. Tabii aradaki mesafeyi koruyarak... Inga Danimarka'da yaşıyor. Karsten ise Almanya'da. Almanya-Danimarka sınırı yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde neredeyse tamamen kapalı. Ancak bu durum sevgileri durdurmaya yetmemiş.

85 yaşındaki Inga Rasmussen ile 89 yaşındaki Karsten Tüchsen Hansen her gün sohbet etmek için sınırda buluşuyor. Getirdikleri yemekleri yiyip, kahve içiyorlar. Bazen de bisküvi paylaşıp yörenin ünlü içkisi Geele Köm içiyorlar.

Karsten "Sevgiye" diye kadeh kaldırıyor. Sevgilerini normalde sarılarak ve öpücüklerle birbirilerine gösteren çift şimdi araya mesafe koymak zorunda. Kırmızı beyaz bariyerin iki tarafında getirdikleri sandalyelerde oturuyor ve bunu Aventoft'ta sınır kapandığından beri her gün yapıyorlar.

Aşk sınır tanımıyor

Karsten Almanya'nın kuzeyinde Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Süderlügum'de ve Inga da Danimarka'nın Gallehus kentinde yaşıyor. Karsten elektrikli bisikletiyle Inga da arabasıyla öğleden sonraki buluşmaya geliyor.

Danimarka 14 Mart'ta Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletine olan sınırının büyük kısmını kapadı. İki gün sonra Almanya'da aynı kararı aldı. "Üzücü ama değiştirebileceğimiz bir durum değil" diyen Karsten, sınır kapandığından beri sevgilisiyle saatlerce telefonda konuşuyor. Çift her gün görüşerek ilişkilerinin koronavirüsten etkilenmesine izin vermemeye çalışıyor.

Tesadüfen tanışan Karsten ve Inga geçen yıl 13 Mart'tan beri her günü birlikte geçiyordu. "Her zaman onunla beraberdim" diyen Inga yalnız olunca görüşmedikleri zamanın daha da uzun geldiğini belirtiyor.

Karsten ve Inga Paskalya'da görüşmeyi umuyor ve geleceğe dair planlar yapıyor: Sınırlar açılınca ilk iş seyahate gidecekler.

Melissa Sou-Jie Van Brunnersum/Ankita Mukhopadhyay

©Deutsche Welle Türkçe

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