Korona günlerinde göz sağlığınızı korumak için bu önerilere dikkat

Özellikle gençlerin ve çocukların ekranlarla çok fazla yakın temasta bulunmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak, “Ders dışı zamanlarda cep telefonu, tablet veya bilgisayarla geçen süreler kısıtlı tutulmalı. Günde bir saatlerini güneş gören balkon, pencere gibi mekanlarda geçirebilir, bu sürede uzağa bakarak gözlerini dinlendirebilirler. Zira sürekli yakına bakıldığında gözde yorgunluk ve kuruluk oluşabiliyor” ifadelerini kullandı. ELLERİNİZİ GÖZLERİNİZE SÜRMEKTEN KAÇININ Virüsün kapı kolu, cep telefonu, masa gibi yüzeylerde oldukça uzun süreler hayatta kaldığını ve bu yüzeyler aracılığı ile başka kişilere bulaşabildiğini belirten Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak, el hijyeninin önemine vurgu yaptı. Virüsün göze temas yoluyla bulaşması konusunda bilgilerin henüz net olmadığını kaydeden Altıparmak sözlerine şöyle devam etti: “Elimize ulaşan virüsün tıpkı ağız veya burun mukozamızdan girebildiği gibi gözümüzü elleyerek de solunum sistemimize ulaşabileceğini düşünen bilim insanları var. Haksız da sayılmazlar, çünkü gözyaşı sistemi çeşitli kanallar ve kapaklar aracılığı ile önce burna, oradan da genze bağlanıyor. Bu nedenle gözde geçirilen bazı viral enfeksiyonlar (konjonktivit) geniz ve boğaz enfeksiyonu da yapabiliyor. Her yıl en az bir kez küçük çaplı salgınlar yapabilen adenovirüs, buna iyi bir örnek. Koronavirüsün bu şekilde bir yol izleyip izlemediği konusunda bilgimiz henüz çok değil ancak koronavirüsü gözyaşından izole eden çeşitli çalışmalar yayınlandı. Bu durumda temkinli olmakta yarar var. Ellerimizin temiz olmadığını düşünüyorsak gözlerimize sürmekten kaçınmalıyız.”

Koronavirüs hastasının ağzından veya burnundan gözmüze gelen damlacıkların hastalığı bize bulaştırıp bulaştırmayacağı da bir başka merak konusu. “Bu konu uzun süre net değildi” diyen Prof. Dr. Altıparmak, şunları söyledi: “Ancak bu bulaşı gösteren yayınlar da literatüre girdi. Bu nedenle temkinli olmak ve sosyal mesafeyi korumakta yarar var. Daha da önemlisi maske ve koruyucu gözlük takmak. Zaten biz hekimler de hastalara yaklaşırken maske ile birlikte yüz koruyucu siperlik takıyoruz. Hasta olan bir kişi ile birlikte karantinada bulunan aile fertleri için de düşünülebilecek bir seçenek.” KORONAVİRÜS GÖZDE ENFEKSİYON YAPABİLİR Çalışmalarda koronavirüslü hastalarda değişen oranlarda gözde hafif bir enfeksiyon geliştiğini aktaran Altıparmak, “Bu konjonktivit diğer konjonktivitlerden çok farklı değil, gözde kısa veya uzun vadede kalıcı bir hasar da henüz bildirilmedi. Bu nedenle çok önemli görünmüyor. Tabii ki koronavirüse bağlı konjonktivitte diğer koronavirüs şikayetleri tabloya eşlik ediyor. Bu nedenle konjonktivit geçiren kişilerin ‘Acaba koronavirüs mü geçiriyorum?’ diye endişeye kapılmalarına lüzum yok. Koronavirüslü bir hastanın gözyaşı salgısına temas eden bir kişinin ellerini uygun şekilde yıkaması çok önemli” dedi.