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Korona günlerinde LÖSEV iş başında!

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2020 15:48 | Son Güncelleme

LÖSEV, COVİD-19 tehdidi karşısında en savunmasız olan kanser ve lösemi hastalarının yanında. Ailelerine, hijyen ve gıda kolilerinin yanı sıra kırmızı et desteği veren LÖSEV, çalışanları ile iş başında. Sosyal mesafeyi koruyarak, dönüşümlü çalışma modeline geçen LÖSEV, olağanüstü durumlarda dahi “yalnız değilsiniz” diyor!

Korona günlerinde LÖSEV iş başında!

Dünyayı saran Korona salgını karşısında en dezavantajlı kesim bağışıklık sistemi düşük olanlar. Yoğun kemoterapi ve ilaç tedavisi alan kanser hastaları bu dönemde en savunmasız kesimlerin başında geliyor. Tedavi nedeniyle her türlü tehdide açık hale gelen lösemi ve kanser hastaları, COVİD-19 salgını karşısında korunmaya en çok ihtiyacı olanlardan. Dar gelirli, temel ihtiyaç malzemelerine dahi ulaşamayan lösemi ve kanser hastalarının yardımına ise, her zaman olduğu gibi LÖSEV koşuyor.

MASKEDEN ÇAMAŞIR SUYUNA, OYUNCAKTAN GIDAYA KADAR PEK ÇOK MALZEMEYİ İÇEREN KOLİLER GÖNDERİLİYOR

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Aldığı bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yoğun çalışmalarına devam eden LÖSEV, hijyen kolisinden gıda ve et desteklerine kadar koli gönderimlerine tam gaz devam ediyor. LÖSEV çalışanları tarafından titizlikle hazırlanan koliler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor. Temel gıdadan hijyen malzemelerine, oyuncaktan maskeye tüm ihtiyaçlar kayıtlı LÖSEV ailelerinin kullanımına sunuluyor.

LÖSEV ÇALIŞANLARI İŞ BAŞINDA

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Bağışçıların destekleri ile yardımlarını hız kesmeden sürdüren LÖSEV, salgın tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına büyük önem veriyor. Dönüşümlü çalışmanın yanı sıra, ek hijyen kurallarını da dikkate alan LÖSEV çalışanları, hem bağışçılarının hem de ailelerinin güvenine bir kez daha layık olduğunu bu zor günlerde de gözler önüne seriyor.

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LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, özellikle böyle olağanüstü dönemlerde desteklerin artarak devam edeceğinin altını çizdi, ‘her zaman hastalarımızın yanındayız’ dedi. Ünver ayrıca yaklaşan Ramazan Ayı’nı da hatırlatarak bağışçılara da çağrıda bulundu; “Mevcut zorlukların üzerine korona ve ekonomik zorluklar eklendi. Biz ailelerimizin her zaman yanındayız. Bize güvenen ailelerimizin yanında olmak zorundayız, o yüzden bu zor dönemde de çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Lösev koronavirüs

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