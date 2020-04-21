HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Korona günlerinde online kına gecesi

Korona günlerinde online kına gecesi

İLGİNÇ HABERLER  | 21.04.2020 09:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle internet ortamında kına gecesi organizasyonu düzenleyen Pınar Gürkan (35) ve Mutlu Toksöz (38) çifti, eve polislerin gelmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Çiftin aile üyeleri ve yakınlarından yaklaşık 37 kişi, online olarak farklı şehirlerden kına gecesine katıldı.

Organizasyon başladığında komşusunun evine giden damat, kına gecesinin sonlarına doğru nişanlısının evine gelerek ’damat basma’ ritüelini gerçekleştirdi; polis ekipleri ise toplu eğlence şikayeti üzerine eve denetime geldi.

İstanbul’da yaşayan işletme mühendisi Pınar Gürkan (35) ve tekstil mühendisi Mutlu Toksöz (38) çifti, korona virüs salgını nedeniyle düğünlerini erteledi. Çarşamba günü Ataköy’de sadece şahitlerin katılacağı ve Instagram’dan canlı yayınlanacak bir nikah merasimi düzenleyecek olan çift, kına gecelerini ise internet ortamında yaptı. Çok sayıda internet kullanıcısının katılabileceği bir program üzerinden yapılan kına gecesine, çiftin aile üyeleri ve yakınlarından yaklaşık 37 kişi farklı şehirlerden online olarak katıldı. Kına gecesinde, ’damat basma’ ritüeli de unutulmadı. Organizasyonun başladığı saatlerde komşusunun evine giden damat Mutlu Toksöz, kına gecesinin sonlarına doğru nişanlısının evine geldi. Online kına gecesinde gelin kırmızı elbisesini giyerken, yakınları ise mumları yakarak "Yüksek yüksek tepelere" şarkısını söyledi.

POLİS TOPLU EĞLENCE ŞİKAYETİYLE EVE GELDİ

Gelin Pınar Gürkan, "Ebeveynlerimiz kına gecesine Ankara ve Adana’dan katıldı, kardeşim ise İzmir’den dahil oldu. Kuzenlerim Almanya’dan, aile üyelerimiz ve arkadaşlarımız ise Adana, Muğla Bodrum ve Bursa gibi çeşitli şehirlerden katılarak online kına gecemizde bizi yalnız bırakmadı. Müstakbel eşim de kına gecesi başladığında komşuya gitti. Sonlarına doğru eve gelerek ’damat basma’ ritüelini gerçekleştirdi. Organizasyon boyunca evde yalnızca arkadaşım Şule ve köpeğim vardı ancak sanırım evde toplu eğlence olduğunu sanıp polise şikayet edenler oldu. Bu sebeple polis eve geldi. Durumu öğrenince onlar da şaşırdı" dedi.

NİKAHI CANLI YAYINLAYACAKLAR

Ailesi ve sevdikleri yanında olmadan kına gecesi yapmanın zor olduğunu belirten Gürkan, "İnsanlar canı ile uğraşıyor. Çok sayıda insan zor bir dönemden geçiyor. Biz düğünümüzü erteledik, nikahımızı ise çarşamba günü sadece şahitlerimizle kıyacağız. Ailemiz ve yakınlarımız da Instagram üzerinden nikaha canlı olarak katılacak. Nikah davetiyemize de ’Bu mutlu günümüzde sağlıklı olduğunuzu bilmekten mutluluk duyarız. Evde kal’ diye yazdık. Kına gecemizi de online yaparak keyifli hale getirmeye çalıştık. Online kına gecesinde çok ağladım. ’Yüksek yüksek tepelere’ şarkısı bizim durumumuza çok uydu. ’Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse’ sözlerinden çok etkilendim, çünkü gerçekten öyle bir durumdayız. Ailemin o sırada yanımda olmaması sebebiyle ağladım" diye konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Polisleri şaşırtan anlar! Drone'la ikram ettilerPolisleri şaşırtan anlar! Drone'la ikram ettiler
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?
1/
Anahtar Kelimeler:
kına gecesi koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Onu gören balkona koştu! İzmir'de gülümseten manzara

Onu gören balkona koştu! İzmir'de gülümseten manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Evde Kal' uyarılarına aldırış etmeyenlere böyle isyan etti

'Evde Kal' uyarılarına aldırış etmeyenlere böyle isyan etti

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Diğer Haberler
Vatandaştan özel harekat polislerine drone'lu çikolata ikramı

Polisleri şaşırtan anlar! Drone'la ikram ettiler

Çatıda konser verip, mahalleliye 'evde kal' çağrısı yaptı

Onlar çaldı, vatandaşlar oynadı

Kıbrıs 'Kapalı Maraş'ın hikayesi

Bu bölgeye kimse giremiyor! Terk edilmiş bir hayalet şehir...

Polis "Baby Shark" dansı ile evde kalan çocuklara moral verdi

Polis otosundan müziği açıp çocuklar için böyle dans etti

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayınca drone ile ekmek aldı

Virüs nedeniyle evden çıkamayınca bu yöntemi buldu

Çatıdaki ineği görenler gözlerine inanamadı

İlginç anlar! Görenler inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.