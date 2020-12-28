Korona haberleri yapan Çinli gazeteciye hapis

Mahkeme, Zhan'ı halkı kışkırtmak ve huzur ortamını bozmakla suçladı.Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınına yönelik kısa videolar çekerek internette yayınlayan 37 yaşındaki gazeteci Zhang Zhan yargılandığı mahkeme tarafından dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanghay'da görülen mahkemede yargıçlar, blog yazarı Zhan'ın , Vuhan'da salgının ilk görüldüğü dönemlerde yayınladığı videolarla halkı kışkırttığına ve huzursuzluğa yol açtığına hükmetti.

Zhang Zhan, yayınladığı kısa videolarda salgının Vuhan kentindeki yayılmasını haberleştirmiş, yetkililerin ihmallerini eleştirmişti.

Mayıs ayında tutuklanan Zhang'ın avukatları, tutukluluğu sırasında açlık grevine başladığını, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine zorla beslendiğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 ilk olarak geçen yılın sonunda Çin'deki Vuhan'da insanlara kitlesel olarak bulaşmaya başlamış, nüfusu 11 milyonu aşan metropol 23 Ocak 2020'de karantinaya alınmış, halkın evlerini terk etmesi yasaklanmıştı.

AFP/TY,BW

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