Korona haritası: Türkiye'de illere göre risk haritasında son durum ne?

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin kişiye düşen haftalık koronavirüs vaka sayısına göre belirlenen risk haritasını açıkladı. Haritada iller; "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli iller" olarak renklerine göre ayrıldı. Son verilere göre Türkiye'de 81 ilden İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 58'i çok yüksek riskli iller kategorisinde.

Kırmızı "çok yüksek risk", turuncu "yüksek risk", sarı "orta derecede risk" ve mavi "düşük risk" şeklinde hazırlanan son haritada sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı.

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük riskli", 11-35 arası "orta riskli", 36-100 arası "yüksek riskli", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek riskli" sayılıyor.

Yeni haritadaki tek düşük riskli il Şırnak.

Orta riskli (sarı) 10 il; Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il; Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ve Manisa.