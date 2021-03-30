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Korona haritası: Türkiye'de illere göre risk haritasında son durum ne?

30.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin kişiye düşen haftalık koronavirüs vaka sayısına göre belirlenen risk haritasını açıkladı. Haritada iller; "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek riskli iller" olarak renklerine göre ayrıldı. Son verilere göre Türkiye'de 81 ilden İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 58'i çok yüksek riskli iller kategorisinde.

Korona haritası: Türkiye'de illere göre risk haritasında son durum ne?

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin kişiye düşen haftalık koronavirüs vaka sayısına göre belirlenen risk haritasını açıkladı. Haritada iller; "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli iller" olarak renklerine göre ayrıldı. Son verilere göre Türkiye'de 81 ilden İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 58'i çok yüksek riskli iller kategorisinde.

Kırmızı "çok yüksek risk", turuncu "yüksek risk", sarı "orta derecede risk" ve mavi "düşük risk" şeklinde hazırlanan son haritada sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı.

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük riskli", 11-35 arası "orta riskli", 36-100 arası "yüksek riskli", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek riskli" sayılıyor.

Yeni haritadaki tek düşük riskli il Şırnak.

Orta riskli (sarı) 10 il; Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il; Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ve Manisa.

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle:

"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1376581936236351504?s=20

Türkiye, 1 Mart'tan itibaren il bazında önlem alınmasını öngören yeni bir düzenlemeye geçti.

Kademeli normalleşme uygulaması kapsamında, iller "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" iller kategorilerine ayrılıyor ve bu kategorilere göre farklı kısıtlayıcı tedbirler uygulanıyor.

Daha önce risk kategorilerinin iki haftada bir gözden geçirileceği açıklanmıştı. Ancak 20-26 Şubat haftasından bu yana risk haritası değiştirilmedi.

Risk haritalarının belirlenmesinde sadece haftalık vaka sayıları belirleyici olmuyor. Haftalık vaka sayısına ek olarak vakaların artış/düşüş hızı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler de göz önüne alınıyor.

En yüksek vaka sayısı oranı hala Samsun'da

13-19 Mart haftasında 100 bin kişiye düşen nüfusa göre en yüksek haftalık vaka sayısı oranına sahip iller şöyle:

  1. Samsun: 508,97
  2. Giresun: 356,35
  3. Sinop: 309,06
  4. Balıkesir: 288,16
  5. Yalova: 275,31

Bu illerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor.

Her 100 bin kişiye düşen haftalık ortalama vaka sayısı oranının en düşük olduğu iller de şöyle sıralanıyor:

  1. Şırnak: 8,18
  2. Siirt: 14,2
  3. Hakkari: 15,69
  4. Mardin: 17,08
  5. Şanlıurfa: 18,30

Koronavirüs

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