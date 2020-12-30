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Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

30.12.2020 12:31 | Son Güncelleme:
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Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Covid-19 hastasıyla, hastane tuvaletinde seks yapan hemşirenin yere dağılmış koruyucu ekipmanlarının göründüğü fotoğraflar internette yayıldı ve viral oldu.

Koronavirüs hastası ile hastane tuvaletinde seks yapan hemşire görevden alındı ve tutuklandı. Hemşirenin hastane zeminine dağılmış koruyucu ekipmanının olduğu görüntüler ise internette yayıldı ve viral oldu.

Endonezya’da gerçekleşen olayda, hastanın Cakarta’daki karantina tesisinde gerçekleşen olaya dair sosyal medya paylaşımı yapmasıyla yetkililer durumun farkına vardı.

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Endonezya’da oldukça sıkı uygulanan pornografi karşıtı yasalar nedeniyle, suçlu bulundukları takdirde hemşire ve hasta 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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Covid-19 hastası tarafından internete yüklenen içerik WhatsApp yoluyla dolaşıma girdi. Çift, bu yılın başlarında koronavirüs hastanesine dönüşmeden önce Olimpik sporcuların konaklaması için yapılan tesisin tuvaletinde seks yaptığını itiraf etti.

Endonezyalı yetkililer hemşirenin ve hastanın tutuklandığını açıkladı ve dosyanın Cakarta Merkez Polisi’ne aktarıldığını, hastanın tesiste izolasyonuna devam edildiğini ve sağlık protokol kuralları nedeniyle hasta ile teması olan hemşirenin de karantinaya alındığını söyledi.

Seks yaptığını itiraf eden çifte Covid-19 testi yapıldı, hastanın testi pozitif; hemşirenin test sonucunun negatif olduğu bildirildi. İnternette dolaşan görüntü pornografik olmamasına rağmen, yetkililer çiftin cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

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