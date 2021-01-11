Korona istismarcısına dolandırıcılık davası

Savcılık, şüphelinin dolandırdığı 2 milyon euroyu Türkiye'ye havale ederek parayı burada çektiğini açıkladı.Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Albstadt kenti savcılığı pazartesi günü yaptığı açıklamada 31 yaşındaki şüphelinin tıbbi eldiven satma vaadiyle piyasalardan 2 milyon euro dolandırdığını kaydetti.

Savcılık iddianamesinde, şüphelinin koronavirüs pandemisi yüzünden 2020 ilkbaharında artan tıbbi malzeme ve donanım ihtiyacını suistimal ettiği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin Almanya'daki bir şirketle 550 bin adet tıbbi eldiven satışı için 4 milyon 300 bin euroluk sözleşme yaptığı, ürün teslimatından önce de söz konusu meblağın yarısını peşinat olarak aldığı belirtilerek, "Bununla birlikte, şüpheli hiçbir zaman koruyucu eldivenlere sahip değildi, kendisi sadece iki milyon euroyu aşan peşinatla ilgiliydi" ifadesine yer verildi.

Parayı Türkiye'ye havale etti

Savcılık, şüphelinin hiçbir zaman sahip olmadığı tıbbi eldivenlerin satışına dair 2 milyon eurodan fazla peşinatı Türkiye'ye havale ettiğini, orada eşiyle birlikte bu parayı çektiğini belirterek, muhtemelen hakkında çıkan uluslararası yakalama kararı üzerine Türkiye'de tutuklanmaktan endişelenerek Almanya’ya geri döndüğünü kaydetti.