Korona karantinasındaki çocukları 'yatağa bağlamışlar'!

Yatağa bağlanmanın çocuklar üzerinde psikolojik sorunlar yaratabileceğine dikkat çeken binlerce kişi, özellikle sosyal medya üzerinden yerel yönetimlere uygulamanın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olmasına rağmen, eski İngiliz kolonisi bir yılda sadece 11 bin vaka ve 200 ölümle genel olarak pandemiyi kontrol etmeyi başardı. Ancak bu sonuç, dünyadaki en sert kısıtlamalardan birinin neticesinde elde edildi.

POZİTİF ÇIKAN ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN ALINIYOR

Öyle ki ülkede Covid-19 testi pozitif çıkan herkes, semptomları olsun ya da olmasın hemen hastanelerde tecrit altına alınıyor. Buna çocuklar da dahil.

Ailelerin şikayet ettiği konulardan biri de söz konusu uygulama. Sosyal ağlarda, çocukları ebeveynlerinden uzakta tecrit ünitelerine sokma uygulaması nedeniyle büyük bir öfke hakim.

Hastane yetkilileri, küçük çocukları yerinde tutmak için yataklarına bağlamanın yanı sıra tecrit sırasında annelerin emzirmesine de izin vermiyor.

Hong Kong hükümeti ise 'çocukları bağlama politikası' da dahil olmak üzere pandemi önlemleriyle ilgili bir açıklama yaptı.