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Korona karantinasındaki çocukları 'yatağa bağlamışlar'!

19.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hong Kong'da Covid-19 testi pozitif çıktığı için hastanede tecrit altına alınan çocukların, yerinde durması için yataklarına bağlandığı haberi ülkede tepkiye neden oldu.

Korona karantinasındaki çocukları 'yatağa bağlamışlar'!

Yatağa bağlanmanın çocuklar üzerinde psikolojik sorunlar yaratabileceğine dikkat çeken binlerce kişi, özellikle sosyal medya üzerinden yerel yönetimlere uygulamanın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olmasına rağmen, eski İngiliz kolonisi bir yılda sadece 11 bin vaka ve 200 ölümle genel olarak pandemiyi kontrol etmeyi başardı. Ancak bu sonuç, dünyadaki en sert kısıtlamalardan birinin neticesinde elde edildi.

POZİTİF ÇIKAN ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN ALINIYOR

Öyle ki ülkede Covid-19 testi pozitif çıkan herkes, semptomları olsun ya da olmasın hemen hastanelerde tecrit altına alınıyor. Buna çocuklar da dahil.

Ailelerin şikayet ettiği konulardan biri de söz konusu uygulama. Sosyal ağlarda, çocukları ebeveynlerinden uzakta tecrit ünitelerine sokma uygulaması nedeniyle büyük bir öfke hakim.

Hastane yetkilileri, küçük çocukları yerinde tutmak için yataklarına bağlamanın yanı sıra tecrit sırasında annelerin emzirmesine de izin vermiyor.

Hong Kong hükümeti ise 'çocukları bağlama politikası' da dahil olmak üzere pandemi önlemleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel bir kural olarak, pediatrik hastalara fiziksel kısıtlama uygulamaları yalnızca hastaların güvenliği ve iyiliği içindir" denildi.

Ayrıca, "Ebeveynlerin veya velilerin önceden rızası alınmaktadır.Koronavirüs testi negatif olan ebeveynlerin, genellikle enfeksiyonlu çocukların yanında yer varsa izolasyon birimlerine eşlik etmelerine izin verilir. Ancak bu durum her zaman geçerli olmaktan çok uzak. Genelde ebeveynler çocuklarından farklı bir yere yerleştirilir ve onları hastanenin dahili telefon hattından ararlar" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan geçen yıl salgının başlangıcında bir grup anne-baba, eşlerin doğuma katılmasına izin verilmesi için bir kampanya başlattı. Yetkililer, Covid-19 ile mücadele etmek adına eşin doğum öncesi odada bulunmasını yasaklama kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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