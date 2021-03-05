Korona kayıplarının defnedildiği mezarlıkta yer kalmadı

İtalyan Giusy La Mantia vefat eden annesinin tabutunu 10 gündür evinin salonunda tutmak zorunda kaldı. İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Palermo kentinde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıklar doldu.

Yetkililer, mezarlıkta yer kalmadığı bildirdirdi. Kentte yaşayan ve 19 Şubat'ta annesini koronavirüsten kaybeden Giusy La Mantia, mezarlık yetkililerinin kendisine yer olmadığı için cenazeyi evde tutması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

"HAYSİYETLE ÖLMENİZE BİLE İZİN VERİLMİYOR"

Başından geçen trajik olayı basına anlatan Giusy La Mantia, "Bu durumun en fazla bir iki gün süreceğini düşündük. Ailem diğer mezarlıklarda depolama gibi çeşitli çözümler önerdi. Ancak acil durum nedeniyle bunun mümkün olmadığı söylendi. Hiç bir mezarlıkta yer yok. Bu şehirde haysiyetle ölmenize bile izin verilmiyor" diye konuştu.

25 YILDAN ESKİ MEZARLAR BAŞKA YERE TAŞINACAK

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Sicilya'nın Palermo kentinde de 20-25 yıl sonra aynı mezarların yeniden kullanılmasının gündeme geldiği ifade edildi. Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando geçen ay yaptığı açıklamada, 20-25 yıl sonra aynı mezarların yeniden kullanılmasının gündeme olduğunu açıklamıştı.