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Korona kimin umurunda...El ele halay çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda, pandemi kurallarına dikkat edilmemesi ve korona virüsü hiçe sayarak halay çekilmesi büyük tepki çekti.

Korona kimin umurunda...El ele halay çektiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda, pandemi kurallarına dikkat edilmemesi ve korona virüsü hiçe sayarak halay çekilmesi büyük tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem işletme sahibine hem de düğün sahibine işlem yaptı. Ayrıca polis ekipleri görüntülerden yola çıkarak halay çeken 30 kişiye de cezai işlem uygulayacak.
Tüm dünyayı etki altına almaya devam eden korona virüsle mücadele sürüyor. Tüm ikazlara rağmen kurallara uymayan duyarsız insanlar vakaların artmasına, hatta canların gitmesine neden oluyor. İnegöl’de bir düğün salonunda çekilen görüntüler görenleri şok etti.
Alınan kararlar doğrultusunda düğün salonlarında oyun oynaması yasaklanırken, düğünler ise 1 saatle kısıtlandı. Ancak kurallara bazen ne düğün salonları nede vatandaşlar uyuyor. İnegöl’de bir düğün salonunda onlarca kişinin el ele verip halay çekmesi büyük tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler söz konusu düğün salonu ve düğün sahibi hakkında işlem yaparken, adli soruşturma da başlatıldı.
Polis yaptığı incelemede 30 kişinin kimliğini tespit ederken, bu kişilere ceza uygulanacağı öğrenildi.

Korona kimin umurunda...El ele halay çektiler

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