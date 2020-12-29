Korona kısıtlamalarını metroda öpüşerek protesto ettiler

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde metroda 24 Aralık günü meydana gelen olayda, protestocular, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Rusya’da bir süredir kapalı olan gece kulüpleri ve müzik endüstrisine destek vermek için protestoyu düzenlediklerini söyledi.

Haber sitesi Life’a konuşan protestocular “Müzisyenler, anlamsız Covid-19 kısıtlamaları için sesini yükseltiyor. Çünkü virüsün en yoğun saatlerde kalabalık bir metroda değil, konserlerde ve restoranda bulaşacağı düşünülüyor” dedi.

Protestocu grup, kalabalık metrolar her gün sefer yaparken gece kulüpleri ve etkinliklerin yasaklanmasının mantıksızlığına vurgu yapmak istediklerini söyledi ve metrolarda enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğunu iddia etti.

Kamusal hizmetleri kesintiye uğratmak gibi bir amaçları olmadığını belirten grup, toplumun herhangi bir kesmine rahatsızlık vermek istemediğini belirtti. Yerel yöneticilerin protestoculara karşı aksiyon alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmadı.



