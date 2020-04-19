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"Korona Krizi Afrika için felaket olabilir"

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2020 13:51 | Son Güncelleme

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan krizin Afrika'da felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, koronavirüs krizinin birçok Afrika ülkesi için felaket boyutunda sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Alman kamu radyosu Deutschlandfunk'a konuşan Müller, şu ana kadar virüsün görece daha az görüldüğü Afrika ülkelerinde yaşanacak geniş çaplı bir salgının sadece bir sağlık sorunu olmayacağını, aynı zamanda "bazı bölgelerde gerilim, kargaşa, açlık ve hatta devlet yönetiminin çökmesi" gibi durumlara neden olabileceğini belirtti.

Çok sayıda Afrika ülkesinin 2014 ile 2016 yılları arasında etkin olan Ebola virüsü krizinde başarılı bir sınav verdiğini ve deneyimli olduğunu savunan Müller, bu sayede koronavirüs krizinde hızlı davranıp gerekli izolasyon tedbirlerini aldıklarını kaydetti.

IMF ve Dünya Bankası endişeli

Ancak sağlık sistemlerinin zayıf olduğu birçok kıta ülkesinde geniş çaplı bir salgının tehditleri de beraberinde getirebileceğini belirten Müller'in sözlerine benzer bir açıklama da Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) geldi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüs krizine karşı önlem alabilmeleri için en yoksul konumdaki Afrika ülkelerine ve kıtadaki diğer gelişmekte olan ülkelere acil yardım yapılması çağrısında bulundu.

Dünya Bankası'nın bahar toplantısında konuşan Malpass, krizin özellikle en yoksul konumdaki Afrika ülkelerinde şu ana kadar kaydedilen ekonomik iyileşmelere ket vurabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Bankası ve IMF, birçok Afrika ülkesinin sağlık sistemleri ve ekonomilerinde iyileştirme için 57'şer milyar dolar ödenek yapmıştı.

Afrika Birliği'nden uyarı

Afrika Birliği'nden de koronavirüs salgını ile ilgili bir açıklama yapıldı. Birlik'in başkanı Cyril Ramaphosa, Afrika ülkelerinin yoksulluk ve eşitsizlik ile mücadelesinde salgın nedeniyle aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ramaphosa, "Bu salgın Afrika'ya halihazırda büyük bir darbe vurdu ve enfeksiyon oranları arttıkça etkileri de artacak" ifadesini kullandı.

Fransız Haber Ajansı AFP'nin derlediği bilgilere göre Afrika kıtasında şu ana kadar 19 binden fazla kişide koronavirüs tespit edilirken, virüse bağlı hastalıklar nedeniyle binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Cuma günü yaptığı açıklamada salgının kıtada yayılımına ilişkin endişelerini dile getirmiş ve sadece geçen hafta vakaların yüzde 51, ölümlerin ise yüzde 60 oranında artış gösterdiğini söylemişti.

DW,AFP / ÇÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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