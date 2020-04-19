"Korona Krizi Afrika için felaket olabilir"

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, koronavirüs krizinin birçok Afrika ülkesi için felaket boyutunda sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Alman kamu radyosu Deutschlandfunk'a konuşan Müller, şu ana kadar virüsün görece daha az görüldüğü Afrika ülkelerinde yaşanacak geniş çaplı bir salgının sadece bir sağlık sorunu olmayacağını, aynı zamanda "bazı bölgelerde gerilim, kargaşa, açlık ve hatta devlet yönetiminin çökmesi" gibi durumlara neden olabileceğini belirtti.

Çok sayıda Afrika ülkesinin 2014 ile 2016 yılları arasında etkin olan Ebola virüsü krizinde başarılı bir sınav verdiğini ve deneyimli olduğunu savunan Müller, bu sayede koronavirüs krizinde hızlı davranıp gerekli izolasyon tedbirlerini aldıklarını kaydetti.

IMF ve Dünya Bankası endişeli

Ancak sağlık sistemlerinin zayıf olduğu birçok kıta ülkesinde geniş çaplı bir salgının tehditleri de beraberinde getirebileceğini belirten Müller'in sözlerine benzer bir açıklama da Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) geldi.