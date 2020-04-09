HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korona mesaisi yapan doktor çifte acil serviste nişan sürprizi

Korona mesaisi yapan doktor çifte acil serviste nişan sürprizi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Sivas'ta koronavirüs nedeniyle yoğun çalışma temposu içinde olan doktor çift, görev yaptıkları hastanenin acil servisinde mesai arkadaşlarının hazırladığı programla temsili olarak nişanlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil servisinde Dr. Kardelen Turan ve Dr. Alaeddin Berkem Cilli çiftinin temsili nişan yüzüklerinin takılması ve kurdele kesimi mesai arkadaşları tarafından gerçekleştirdi. Evlilik yolunda ilk adımı acil serviste atan doktor çift, mutluluklarını mesai arkadaşlarıyla paylaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuyumcuların kapalı olmasından dolayı yüzük alamayan doktor çift, eldivenden yaptıkları nişan yüzüğünü taktı. Düğünü yaz aylarında yapmayı planlayan doktor çift, 13 Nisan pazartesi günü kıyılacak nikah ile evlenecek.

Nişan çiçeğini hastane kantininden aldığını belirten Dr. Alaeddin Berkem Cilli, temsili nişan töreninin kendiler için bir güzel bir anı olduğunu söyledi. Cilli, “Biz normalde önümüzdeki aylarda düğün ve nişan yapmayı planlıyorduk ama Covid’in ne kadar süreceği belli olmadığı için bu günlerde en azından bir nikahımızı yapmaya karar verdik. Covid bitince de düğün yapacağız. ‘Ailelerinizin uzakta olduğu için isteme yapamayacaksınız, nişan yapamayacağız en azından temsili tören yapalım’ diye arkadaşlarımız ile aramızda konuştuk. Sonra hızlıca planladık ve acilde böyle bir şeyler yaptık. Hemen planlayıp karar verdiğimiz için yüzükleri eldivenden yaptık. Çiçekleri hastane kantininden aldık. Bizim açımızdan yapacak pek bir şey yok, biz çalışmak zorundayız. Bizim zamanımız yarı yarıya ev ve acilde geçiyor. Başka yerde çok olmuyoruz. İş arkadaşlarımızı da ailemizden çok daha fazla görüyoruz. Güzel bir anı oldu bizim için“ dedi.

Arkadaşları tarafından yapılan temsili nişan töreninin kendisini mutlu ettiğini belirten Dr. Kardelen Turan, kuyumcular kapalı olduğu için alyanslarını alamadıklarını ve eldivenden yüzük yaptıklarını söyledi. Turan, “Kuyumcular açık olmadığı için alyanslarımızı dahi alamadık. Pazartesi günü nikah planlıyoruz. Ailelerimiz uzakta olduğu için isteme törenimizi yapamadık o yüzden iş arkadaşlarımız bize ailelerimiz gibi temsili bir nişan töreni yaptılar. Bizim de içimizde kalmamış oldu, çok mutlu olduk. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, hastalarımız için. Bu sürecinden olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. Birkaç ay içerisinde bu süreç sonuçlanacak ve herkes eski hayatına dönebilecek diye umut ediyorum. Kendimizi de bu süreçte olabildiğince dikkat ediyoruz. Bizim ilişkimiz acil serviste başladı. Zamanımızın çoğu acil serviste geçiyor, bizim için hiç sıkıntı değil. Hatta gelecek için çok güzel bir hatıra oldu” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Sağlık çalışanı, torunuyla böyle hasret giderdiSağlık çalışanı, torunuyla böyle hasret giderdi
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs doktor nişan

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Korkutan paylaşım: Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim

Korkutan paylaşım: Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim

Bakanlık harekete geçti! İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

Bakanlık harekete geçti! İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık çalışanının torunuyla uzaktan hasret giderdiği anlar duygulandırdı

Sağlık çalışanı, torunuyla böyle hasret giderdi

Muhtardan korona tedbiri! 6 yolu birden kapattı

Muhtardan korona tedbiri! 6 yolu birden kapattı

21 gün sonra koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum

21 günlük savaşı kazandı ama... 'Çift geldim, tek gidiyorum'

Binalara girip elindeki sıvıyı her yere sürdü! Polis o kadının peşinde

Elindeki sıvıyı asansör ve zillere sürdü!

Yasağı dinlemeyip çocuğuyla birlikte sokağa çıktı, polise söyledikleri şoke etti

Yasağa aldırış etmeyen babanın polise söylediği sözler şoke etti

İstanbul Boğazı neden renk değiştirdi? Prof. Dr. Hüseyin Toros açıkladı

İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü! Neden değişti?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.