Korona mesaisi yapan doktor çifte acil serviste nişan sürprizi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil servisinde Dr. Kardelen Turan ve Dr. Alaeddin Berkem Cilli çiftinin temsili nişan yüzüklerinin takılması ve kurdele kesimi mesai arkadaşları tarafından gerçekleştirdi. Evlilik yolunda ilk adımı acil serviste atan doktor çift, mutluluklarını mesai arkadaşlarıyla paylaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuyumcuların kapalı olmasından dolayı yüzük alamayan doktor çift, eldivenden yaptıkları nişan yüzüğünü taktı. Düğünü yaz aylarında yapmayı planlayan doktor çift, 13 Nisan pazartesi günü kıyılacak nikah ile evlenecek.

Nişan çiçeğini hastane kantininden aldığını belirten Dr. Alaeddin Berkem Cilli, temsili nişan töreninin kendiler için bir güzel bir anı olduğunu söyledi. Cilli, “Biz normalde önümüzdeki aylarda düğün ve nişan yapmayı planlıyorduk ama Covid’in ne kadar süreceği belli olmadığı için bu günlerde en azından bir nikahımızı yapmaya karar verdik. Covid bitince de düğün yapacağız. ‘Ailelerinizin uzakta olduğu için isteme yapamayacaksınız, nişan yapamayacağız en azından temsili tören yapalım’ diye arkadaşlarımız ile aramızda konuştuk. Sonra hızlıca planladık ve acilde böyle bir şeyler yaptık. Hemen planlayıp karar verdiğimiz için yüzükleri eldivenden yaptık. Çiçekleri hastane kantininden aldık. Bizim açımızdan yapacak pek bir şey yok, biz çalışmak zorundayız. Bizim zamanımız yarı yarıya ev ve acilde geçiyor. Başka yerde çok olmuyoruz. İş arkadaşlarımızı da ailemizden çok daha fazla görüyoruz. Güzel bir anı oldu bizim için“ dedi.