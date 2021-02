Korona mutasyonları: Kısıtlamalarda gevşeme riskli mi?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Hasan Tezer ise DHA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’de 400 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü söyledi. Tezer, "Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Şu an tam etkilenmiş durumda değiliz; ama etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Veriler şubatın ortasından sonra bunun olabileceğini gösteriyor" dedi.

Türkiye’ye has mutasyonun ise bambaşka bir durum olduğunu ifade eden Şenol, "Bütün virüsün, 30 bin tane aminoasitlik kodun okunmasında ne farklılıklar var, hangileri anlamlı hale gelmiş ve gelebilir, neresinde birikiyor, bunu anlamaya dönük taramalar yapılıyor. Türkiye’ye has mutasyon küçük basit farklılıklarsa hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Her coğrafyada var bu farklılıklar çünkü. Ama anlamlı hale gelmişse o zaman dünyadaki konsorsiyuma konması gerekir. Ve ona göre bir izlem yapılması gerekir" diye konuşuyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de varyant suşlarının hangi şehir ya da şehirlerde, hangi yaş gruplarında görüldüğü ve klinik seyrinin ne durumda olduğu gibi bilgileri henüz paylaşmadı.

"Türkiye’de yüzeysel olarak bir açıklama yapılıyor"

DW Türkçe’ye konuşan Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tacettin İnandı, bu konuda açık ve şeffaf bilgi paylaşımının aşı çalışmaları ve alınması gereken önlemler bakımından önemli olduğuna dikkat çekiyor.