Korona neden akciğerlere diğer zatürre türlerinden daha fazla zarar veriyor?

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün akciğerlerde yavaş hareket ettiği için diğer virüs ve bakterilerin neden olduğu zatürreden daha uzun süreli zarar verdiği ortaya konuldu.

Araştırmacılar, ayrıca bu durum nedeniyle Covid-19 hastalarında sürekli olarak ateş ve düşük tansiyon ile beyin, kalp ve diğer organlarda hasar görülebileceğini söyledi.

COVİD-19 İLE ZATÜRRE HASTALARI KARŞILAŞTIRILDI

Northwestern Üniversitesi’nden bilim insanları türünün ilk örneği olan çalışmada, şiddetli Covid-19 hastalarının akciğerlerindeki bağışıklık hücrelerini sistematik bir şekilde analiz etti. Ardından bulgular, diğer virüs ve bakterilerden kaynaklanan zatürre hastalarının bağışıklık tepkileriyle karşılaştırıldı.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, ventilatöre bağlı olan 86 Covid-19 hastasının akciğer sıvısını ve farklı pnömoni türleri olan entübe edilmiş 256 hastanın akciğer sıvısını analiz etti. Ardından araştırmacılar, hastaların akciğer sıvısından bağışıklık hücrelerini alarak, bu hücrelerinin iltihabı nasıl tetiklediğini inceledi.