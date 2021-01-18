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Korona neden akciğerlere diğer zatürre türlerinden daha fazla zarar veriyor?

18.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Korona neden akciğerlere diğer zatürre türlerinden daha fazla zarar veriyor?

ABD’li bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yol açtığı zatürrenin, sıradan zatürreden farklı olarak uzun süre belirti göstermeden ilerlediğini ve bu yüzden fark edildiğinde genellikle çok geç kalınmış olduğu uyarısında bulundu. Türünün ilk örneği olan çalışmada araştırmacılar, koronavirüsün akciğerlerin geniş bir bölgesini enfekte etmek yerine küçük noktalar halinde kümelendiğini görüntüledi. Bu durum ise Covid-19 kaynaklı zatürrenin diğer göğüs hastalıklarından çok daha uzun sürm

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün akciğerlerde yavaş hareket ettiği için diğer virüs ve bakterilerin neden olduğu zatürreden daha uzun süreli zarar verdiği ortaya konuldu.

Araştırmacılar, ayrıca bu durum nedeniyle Covid-19 hastalarında sürekli olarak ateş ve düşük tansiyon ile beyin, kalp ve diğer organlarda hasar görülebileceğini söyledi.

COVİD-19 İLE ZATÜRRE HASTALARI KARŞILAŞTIRILDI

Northwestern Üniversitesi’nden bilim insanları türünün ilk örneği olan çalışmada, şiddetli Covid-19 hastalarının akciğerlerindeki bağışıklık hücrelerini sistematik bir şekilde analiz etti. Ardından bulgular, diğer virüs ve bakterilerden kaynaklanan zatürre hastalarının bağışıklık tepkileriyle karşılaştırıldı.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, ventilatöre bağlı olan 86 Covid-19 hastasının akciğer sıvısını ve farklı pnömoni türleri olan entübe edilmiş 256 hastanın akciğer sıvısını analiz etti. Ardından araştırmacılar, hastaların akciğer sıvısından bağışıklık hücrelerini alarak, bu hücrelerinin iltihabı nasıl tetiklediğini inceledi.

GENİŞ BİR ALANDA YAYILMAK YERİNE, KÜÇÜK ALANLAR HALİNDE KÜMELENİYOR

Bilim insanları, şiddetli Covid-19 hastalığını tedavi etmek ve hasarını azaltmak için bağışıklık hücrelerinin (makrofajlar ve T hücreleri) kritik rol oynağını aktardı. Ancak, sonuçlar, tipik olarak akciğeri korumakla görevli hücreler olan makrofajların koronavirüs tarafından enfekte edilebileceğini ve enfeksiyonun akciğerde yayılmasına katkıda bulunabileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte, sonuçlarda zatürreninin aksine, yeni tip corona virüsün akciğerleri geniş bir alanda hızla enfekte etmek yerine çok sayıda küçük bölgede kümelendiği görüldü.

HASTALIĞIN UZUN SÜRMESİNE NEDEN OLUYOR

Çalışmanın yazarları, bu durum nedeniyle Covid-19’un diğer enfeksiyon türlerinden kaynaklanan zatürre ile karşılaştırıldığında daha şiddetli hastalıktan ziyade uzun hastalık seyri ile ilişkili olabileceğini belirtti.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden çalışmanın eş-kıdemli yazarı Scott Budinger, "Amacımız şiddetli hastalığı önleyip Covid-19’u orta seviyede tutmak. Çalışmamıza konu olan hastalar çok kötü durumda ve iyileşmeleri gerçekten uzun zaman alıyor. Bulgularımız yoğun bakıma ihtiyaç duyan kritik koşullardaki hastalara ilişkin yeni bilgiler sunuyor. Ancak yeterli yatağınız ve sağlık personeliniz varsa, ölüm oranını yüzde 20'de tutabilirsiniz. Sağlık sistemleri bunaldığında ölüm oranları ikiye katlanıyor“ ifadelerini kullandı.

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