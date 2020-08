Korona nedeniyle her 15 saniyede bir kişi ölüyor

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 704 bin 438'e, vaka sayısı 18 milyon 708 bin 865'e ulaştı.

Bununla birlikte Reuters’ın yaptığı hesaplamalara göre, salgının başlangıcından bu yana her gün ortalama 5900, her saat 247, her 15 saniyede ise bir kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor.

ABD ve Latin Amerika ülkeleri ise pandeminin merkez üsüü olmaya devam ediyor. Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 159 bin 542 ölümle ABD'de görüldü.

Öte yandan, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan'da 857 ve Meksika'da 857 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1154 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 95 bin 819’a, vaka sayısı da 51 bin 603 artarak 2 milyon 801 bin 921’e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 575 bin 589 vaka ve 23 bin 702 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 970 bin 767 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.