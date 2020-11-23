Korona nedeniyle işini kaybetti, Seks koçu oldu

Los Angeles’tan Molly Spock, giyinik olma hissinden hoşlanmadığını fark ederek, önce evdeyken çıplak dolaşmaya başladı.
32 yaşındaki kadın 2009’da kamusal alanda nudist olmaya karar vererek, Palm Springs’deki bir nudist tatil köyünü ziyaret etti ve orada kendini güçlü ve seksi hissettiğine karar verdi.
Palm Spring’de yaşadığı deneyim sonrası kıyafetsiz özgürlük hissinin tadına vardığını söyleyen Molly, çıplakken kendini doğaya daha bağlı hissettiğini söyledi.
Molly’nin partneri 34 yaşındaki Louis de kız arkadaşının tercihine saygı duyarak, sokaktaki çıplak yürüyüşlerinde ona eşlik etmeye başladı.
Ancak Molly’nin 3 yaşındaki kızı Joey annesine pek benzemiyor. Joey giyinmeyi ve makyaj malzemeleriyle oynamayı seviyor.
Molly kendisinden ve çıplaklığından o kadar emin ki, eve gelen pizza siparişini alırken bile giyinmiyor.
Molly, yoga seanslarında müşterilerine erotik arzularını ifade etme özgürlüğü sunarak müşterilerin dokunmasına izin veriyor.
Aynı zamanda müşterilerine profesyonel sarılma hizmetleri de sunmaya başlayan Molly “Kişisel özgürlükle büyüdüm ve tenimde yün gibi bazı kumaşların hissinden, nefes alamayan giysilerden dolayı çok zor zamanlar geçirdim. Gömleklerde ve pantolonlardaki etiketleri her zaman çıkarırdım, çünkü cildimi tahriş eder ve bana rahatsızlık verirlerdi. Çıplak olduğumda giysiler konusunda endişelenmemeyi seviyorum. Kendimi daha özgür, seksi ve güvenli hissediyorum. Çıplak olmak, beni kendimle ve çevremle daha bağlı hissettiriyor. Ayrıca çıplak ayakla yürümeyi de seviyorum” dedi.
Çıplakken insanların kendisine bakmasını umursamayan ve başka insanların da soyunmasına cesaret verdiğine inandığını söyleyen Molly, “Halk arasındayken insanların bana bakmasını seviyorum. Teşhirci biriyim ve çok dikkat çekiyorum. Vücudumun yaşlandığını hissedebiliyorum. Göğüslerim eskisi gibi gergin değil, karnım o kadar sıkı değil ve yüzümde kırışıklıklar var. Ancak yaşlandıkça çıplaklık konusunda kendime daha çok güveniyorum” dedi.
Daha çok insanı cesaretlendirmek için Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan Molly “Dokunmak ve seksin insan doğasının temelini oluşturduğuna inanıyorum. Bu, yemek ve su gibi. Başka insanların cinsel gücünü bulmalarına yardımcı olmak istiyorum. Buna henüz başladım ama iyi gidiyor. Kendisini daha fazla sevmeye başlayan birini izlemek çok özel bir deneyim. Naturizm, hem çok güzel hem de çok korkutucu. İnsanlar çok saygılı ve yargılayıcı değil. Hayatımda daha özgür hissetiğim bir deneyim yaşamadım” dedi.
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