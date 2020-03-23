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Korona olan Olga Kurylenko’dan müjdeli haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 10:05 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Olga Kurylenko, sosyal medyadan hayranlarını sevindiren bir haber verdi. Kurylenko, tamamen iyileştiğini söyledi.

Korona olan Olga Kurylenko’dan müjdeli haber

James Bond serisindeki rolüyle üne kavuşan Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko, hastalığıyla ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Şöminenin başında oğlunu kucağına aldığı bir fotoğraf paylaşan 40 yaşındaki oyuncunun ağzında maske olması dikkat çekti.

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Koronavirüsü yendiği müjdesini veren Kurylenko, “Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca çok kötü hissediyorum ve çoğunlukla yataktaydım. Yüksek ateş ve baş ağrım vardı.

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İkinci hafta ise öksürük ve yorgunluktan başka bir şey yoktu. İkinci haftanın sonunda tamamen iyi hissetmeye başladım. Şu an oğlumla vakit geçirmenin tadını çıkarıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
olga kurylenko, Olga Kurylenko virüs,

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