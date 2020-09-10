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Korona olmasına rağmen denizde sörf yapan kadın tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

İspanya'da Covid-19 testi pozitif olan bir kadın denizde sörf yaptığı sırada polisler tarafından elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.

Korona olmasına rağmen denizde sörf yapan kadın tutuklandı

Adı açıklanmayan kadının İspanya'nın kuzey batısındaki San Sebastian şehrinde can kurtaran olarak çalıştığı belirtildi. Yerel basın sörf yapan kadının diğer can kurtaran meslektaşları tarafından görülerek polise ihbar edildiğini aktardı. Kadının görevlilere aldırış etmediği de belirtildi.

İspanyol medyasında çıkan görüntülerde tehlikeli madde tulumu giyen iki kişinin kadına yüz maskesi takmasını istediği, ardından da ellerini kelepçeleyerek kendisini kumsaldan uzaklaştırdığı görülüyor.

Avrupa'da Covid-19 vaka sayısı yarım milyonu aşan ilk ülke olan İspanya'da sörfçü kadının karantina kurallarını ihlal etmekten 6 bin euroluk para cezasına çarptırılması söz konusu. Koronavirüsü başka bir kişiye bulaştırdığının ortaya çıkması durumunda ise bu ceza 100 bin euroyu aşabiliyor.

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