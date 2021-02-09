Korona ölümleri istatistiklere böyle yansıdı

Federal İstatistik Dairesi (Destatis), Almanya'da Ocak ayındaki ölümlerde son dört yıl ortalamalarına göre yüzde 18'lik artış kaydedildiğini bildirdi. 2017-2020 dönemi Ocak ayları ortalamasına göre ölenlerin sayısı 15 bin 925 artarak 103 bin 804'e yükseldi.

Koronavirüs ölümlerini istatistiklere daha hızlı bir şekilde yansıtabilmek amacıyla yeni bir yöntem uygulayan Destatis, son dört yılın ortalamaları ve korona ölüm ortalamalarını hesaplayarak tahmini değerler tespit ediyor. Daire, bu şekilde bir hafta içinde gerçekleşen ölümlerin dört hafta sonrası yerine bir sonraki hafta hesaplanmasının mümkün kılındığını belirtti.

Büyük bölümü 80 yaş üstü grupta

Ocak ayındaki ölümlerin büyük bölümünün 80 yaş üstü grupta gerçekleştiğine dikkat çeken Destatis, Ocak ayında bu yaş grubundaki ölümlerde yüzde 29'luk artış kaydedildiğini bildirdi. Buna göre Ocak ayında 80 yaş üstündeki ölümlerde 14 bin 464 kişilik artış oldu. 80 yaş altı gruptaki ölümlerde ise son dört yıl ortalamasına göre önemli bir değişiklik olmadığı, artış oranının yüzde 4'te kaldığı kaydedildi.