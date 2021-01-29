Korona ölümlerinde Meksika dünyada üçüncü sırada

Meksika’da ölü sayısı 155 bini aşarken on kat fazla nüfusu olan Hindistan’da 154 bin kişi öldü.Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü ülke sıralaması, Meksika'nın Hindistan'ı geçmesiyle değişti, Meksika koronavirüs kaynaklı vefatların en çok görüldüğü üçüncü ülke oldu.

Meksika Sağlık Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde bin 506 kişinin daha Covid-19 veya koronavirüsle bağlantılı bir nedenden dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi. John Hopkins Üniversitesi verilerine göre ülkede pandeminin ilk ortaya çıkmasından bugüne kadar koronavirüs kaynaklı vefat sayısı 155 bin 145'e yükseldi.

Böylece Kuzey Amerika ülkesi Meksika, en fazla ölüm vakalarının görüldüğü ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada bulunan Hindistan'ın da önüne geçmiş oldu. Yaklaşık bir milyar 300 milyon nüfuslu Hindistan'da şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle yaklaşık 154 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Meksika'dan yaklaşık 10 kat daha fazla insanın yaşadığı Hindistan, nüfus yoğunluğu en yüksek onuncu ülke.