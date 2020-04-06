Korona şişmanlatıyor

Yaz ortasında ayna karşısında kötü bir sürprizle karşılaşmamaksa elinizde.Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası eve kapanmış durumda. Almanya'da spor, yürüyüş gibi nedenlerle iki kişiden kalabalık olmamak kaydıyla parklara gitme, dışarı çıkıp temiz hava alma imkanı hala var. Ancak virüsten ağır etkilenen pek çok ülkede bu bile mümkün değil. Türkiye'de de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların evden çıkması yasak. Bu gruba girmeyen, ancak evden çalışanların sayısı da bir hayli fazla. Uzmanlar, sağlıklı beslenmeye ve düzenli hareket etmeye dikkat çekiyor ve aksi takdirde yazın ortasında yasaklar kalktığında ayna karşısında pek istenmeyen bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğimiz uyarısında bulunuyor. Beslenme uzmanı Beatrice de Reynal, "Korona krizinden güçlenerek mi çıkacağız, bilmiyorum. Ama şişmanlamış olacağımız kesin" diyor. Sağlık koçu Julian Mercier de aynı görüşte. "Spor yapmaya çalışsak bile şişmanlamak neredeyse kaçınılmaz" uyarısı yapıyor.

Stres yediriyor Hareketsizliğin yanında gözden kaçırılmaması gereken bir diğer faktör, stres. Pek çok kişi salgına yakalanmak ya da işini, gelirini kaybetmek gibi korkularla karşı karşıya. Stres durumlarında kendini yemekle teselli etme eğilimi baş gösteriyor. Sağlık koçu Mercier, kendisinin de markette elma yerine çikolataya yöneldiğini itiraf ediyor, ama bu durumun alışkanlığa dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Günde 400 kalori yakılmıyor Beslenme uzmanı Jennifer Aubert de, yetersiz hareket nedeniyle evde günde 400 kalori daha az yakıldığına dikkat çekiyor. Bu nedenle porsiyonları küçültmenin ve mümkün olduğu kadar hareket etmenin önemine dikkat çekiyor. Stoklara ve hazır yiyeceklere dikkat! Korona döneminde şişmanlama tehlikesinin bir başka nedeni ise bilinçsizce stoklanan gıda malzemeleri. Eve hele ki çikolata, un, cips gibi bol kalorili yığınaklar yapanlar, bunları bir şekilde tüketip bitirmeye zorunlu hissediyor ve sonuçta belki normal günlük yaşamda alınmayacak kadar kalori, yakılamadığından fazla kiloya dönüşüyor.

Teselliyi yemekte bulmak İngiliz Beslenme Derneği, pandeminin yarattığı ruhsal yük ve geleceğin belirsizliğinin insanların gerektiğinden fazla yemesine yol açtığı uyarısında bulunuyor. Dernek "İyi beslenmek ve sağlıklı kalmak bu ortamda gerçek bir sınav. Yemek teselli edici olabilir. Evde bu kadar fazla zaman geçirildiğinde, bir de yemek pişirmeyi seven biriyseniz, çok fazla yemek an meselesi" diye uyarıyor. Fransız araştırma enstitüsü CREDOC'tan Pascale Hebel de, şu sıralar fazla yağ ve tuz içeren hazır yiyeceklere yönelinmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Evdeki çocuklar Sağlıklı beslenmenin önündeki bir başka risk ise evdeki çocuklar. Uzmanlar ebeveynlere, dışarıda atlayıp zıplayıp enerjisini atamayan çocukların evdeki can sıkıntılarını giderebilmek için yemek kartını kullanmamaları uyarısı yapıyor. Sağlık koçu Mercier, "Evde sinir bozukluğu yaşanmaması adına çocuklara ıspanak yerine çok sevdikleri kıymalı makarnayı pişirmek daha kolay tabii ki. Ama bu bir hata" diyor. Uzmanlar korona krizinden formda çıkabilmek için ne yapmak gerektiği konusunda hemfikir: Düzenli, dengeli beslenme, hazır yiyeceklerden kaçınıp düzenli olarak evde pişirme ve fiziki aktivite.